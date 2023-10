„Bezpieczny kredyt 2 proc.” a dom do 35 metrów bez projektu

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” pozwala młodym ludziom na sfinansowanie zakupu nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Może to być m.in. dom lub mieszkanie w bloku. Pytają Państwo czy jest możliwe uzyskanie dopłat na zakup działki budowlanej i postawienie tam domu do 35 mkw bez projektu. Ekspert wyjaśnia.

Do tej pory klienci banków złożyli ponad 57 tys. wniosków o udzielenie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” – poinformowała w serwisie X Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością, bo pozwala uzyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach. Na łamach Bankier.pl odpowiadamy na bardziej skomplikowane pytania dotyczące „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” – odpowiedzi publikujemy tutaj. Kolejne z pytań dotyczy domów bez pozwolenia.

Dom do 35 metrów a „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

- Czy otrzymamy "Bezpieczny kredyt 2 proc." na kupno działki budowlanej i postawienie tam domu 35 mkw bez pozwolenia? Na te domy nie trzeba mieć projektu budowy. Czy ustawa o "Bezpiecznym kredycie" każe taki projekt posiadać? Pozwolenie na budowę oczywiście mieć będziemy – pyta nasz czytelnik.

Jakub Łapaj, ekspert kredytowy Lendi wyjaśnia, że ustawa o "Bezpiecznym Kredycie" nie wskazuje, w jaki sposób ma być sformalizowany proces budowy. - Każdy z banków jednak ma swoje wewnętrzne wytyczne. Obecnie w Polsce można występować o pozwolenie na budowę w ramach pełnej procedury oraz dla domów o powierzchni zabudowy do 70 m kw. można skorzystać z prostszego wariantu „na zgłoszenie” – mówi Łapaj.

Dodaje jednak, że niestety tylko pojedyncze banki akceptują taką uproszczoną procedurę. – Większość wymaga, aby przedstawić pozwolenie na budowę. Wraz z popularyzacją tej formy budownictwa być może te wewnętrzne wytyczne banków będą się zmieniać, jednak póki co, pomimo że sama ustawa w żaden sposób tego nie wyklucza, to będziemy mieli do dyspozycji bardzo ograniczoną ofertę – dodaje ekspert.

Dla kogo jest „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?

Przypomnijmy, że „Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie dla osób do 45. roku życia. Mogą z niego skorzystać klienci, którzy nie posiadają żadnej nieruchomości, a zakupione mieszkanie będzie przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Nie można więc w takim lokalu prowadzić na przykład działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota finansowania wynosi 500 tys. zł w przypadku singla i 600 tys. dla par. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.