"Bezpieczny kredyt 2 proc." w ramach programu "Pierwsze mieszkanie" wystartował 3 lipca. Rządowe dopłaty do rat są szansą do wielu Polaków na posiadanie własnego "M", a kolejne banki co rusz informują o włączeniu go do swojej oferty. Jednak jedna instytucja jasno zakomunikowała, że do "Bezpiecznego kredytu" nie przystąpi.

fot. FatihYavuz / / Shutterstock

Po wzroście stóp procentowych zdolność kredytowa poleciała na łeb na szyję, a co za tym idzie - wielu Polaków musiało pożegnać się marzeniami o kupnie własnego mieszkania. Jednak na pomoc przyszłym kredytobiorcom ruszył rząd i zaproponował rozwiązanie, jakim jest "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

Bank Millennium jako pierwszy w Polsce poinformował, że do programu jednak nie przystąpi.

— Analizujemy temat, ale w najbliższej przyszłości nie rozważamy dołączenia do programu. Nie wiąże się to z programem jako takim, ale wiąże się z trudnością realizowania finansowania długoterminowego w warunkach prawnych w Polsce. Utrzymujemy produkcję kredytów hipotecznych raczej na minimalnym poziomie, chyba że znajdziemy się w warunkach większej pewności prawnej — powiedział wiceprezes Millennium Fernando Bicho podczas telekonferencji z dziennikarzami, cytowany przez portal ISBNews.

"Bezpieczny kredyt" - w których bankach?

Do tej pory umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współpracy w zakresie programu podpisało osiem instytucji. Hipotekę z mniejszymi ratami otrzymamy już w:

Alior Banku, Banku BPS i Bankach Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank, VeloBanku, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

ZBP podało w tym tygodniu, że niebawem "Kredyt 2 proc." zaoferuje następne szcześć instytucji. "Kolejne 2 banki w tej chwili finalizują umowę z BGK, a kolejne 4 banki deklarują przystąpienie do programu pod koniec III kwartału" - powiedziała wiceprezes Agnieszka Wachnicka.

DU