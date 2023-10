"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Wykorzystanie środków dalekie od limitu

Aktualne wykorzystanie środków na dopłaty państwa w programie "Bezpieczny kredyt 2 proc." jest dalekie od osiągnięcia ustawowych limitów - podał w poniedziałek resort rozwoju i technologii na swoich stronach internetowych.

fot. sommart sombutwanitkul / / Shutterstock

"Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na bezpieczny kredyt 2 proc. został określony w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W 2024 r. na sfinansowanie dopłat do rat kredytów przewidziano kwotę 941 mln zł. Wydatki na bezpieczne kredyty 2 proc. udzielone w 2023 r. zostaną rozliczone w 2024 r. Zakłada się, że łączna kwota udzielonych dopłat do rat kredytów w latach 2024-2033 wyniesie ponad 12,2 mld zł" - napisano.

"Ministerstwo Rozwoju i Technologii na bieżąco analizuje wykorzystanie środków przewidzianych na sfinansowanie dopłat do rat bezpiecznych kredytów 2 proc. Aktualne wykorzystanie środków jest dalekie od osiągnięcia limitu, o którym mowa w pierwszym akapicie" - dodano.

Resort rozwoju wyjaśnia, że w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2 proc. bank kredytujący wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do rat tego kredytu.

Gdy osiągnięte zostanie 90 proc. limitu na dany rok Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc. w danym roku. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia informacji banki kredytujące wstrzymają przyjmowanie wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Limit jest przypisywany do kredytobiorcy na etapie wniosku, co oznacza, że potencjalny kredytobiorca ma przyznany limit, do którego ma uprawnienie zawarcia umowy kredytu. Od momentu zawarcia umowy o bezpieczny kredyt 2 proc. bank kredytujący ma 7 dni na zgłoszenie podpisanej umowy do ewidencji dopłat.

Wg stanu na 18 października złożono 67.814 wniosków kredytowych w ramach programu, z czego 20.905 zakończyło się podpisaniem umowy. Średnia kwota kredytu to 397,3 tys. zł. (PAP Biznes)

tus/ gor/