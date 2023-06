"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Minister Buda podał możliwy termin startu programu i banki, w których będzie dostępny

Jesteśmy gotowi do uruchomienia 3 lipca br. programu "Bezpieczny kredyt", na razie są to dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

fot. So happy 59 / / Shutterstock

1 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

"Jesteśmy gotowi do uruchomienia 3 lipca programu +Bezpieczny kredyt 2 proc.+, na razie dwa największe banki" - mówił podczas konferencji prasowej minister rozwoju.

"Czekamy na pozostałe banki, które chcą w tym programie uczestniczyć, pięć kolejnych banków finalizuje zawarcie umowy, a do końca roku w zasadzie wszystkie banki chcą wejść w program" - poinformował minister Buda.

Konto mieszkaniowe w PKO BP i Pekao SA

Konto mieszkaniowe jest częścią rządowego programu "Pierwsze mieszkanie". Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br.

"Już 10 lipca zapraszamy do nas, by otworzyć konto mieszkaniowe, skierowane do osób, które chcą w sposób zyskowny oszczędzać na mieszkanie. (...) 10 lipca konto mieszkaniowe będzie u nas dostępne" - poinformował podczas konferencji Leszek Skiba.

Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed zapowiedział, że w jego banku konto mieszkaniowe będzie dostępne od grudnia.

Systematyczne wpłaty na konto mieszkaniowe (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

