"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Kolejne banki deklarują wprowadzenie oferty od lipca

Program Pierwsze Mieszkanie – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć! Początek lipca 2023 roku to przełomowy czas dla osób, które planują zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Właśnie wtedy rusza rządowy Program Pierwsze Mieszkanie, którego założeniem jest wsparcie singli, małżeństw i rodzin z dziećmi w zamieszkaniu we własnych czterech ścianach.