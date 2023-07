„Bezpieczny kredyt 2 proc.” – znamy już wysokość dopłat. Kredytobiorcy mogą być zadowoleni

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wskaźnik, od którego uzależniona jest wysokość dopłat do rat kredytów z dofinansowaniem. Stawka jest wyższa, niż zakładały pesymistyczne scenariusze, a to przełoży się na niższe comiesięczne obciążenia klientów.

fot. Senatorek / / Shutterstock

Wysokość dopłat do rat kredytobiorców w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.” uzależniona jest od wzoru, który znalazł się w ustawie, a ten z kolei zawiera element nazwany wskaźnikiem średniej kwartalnej stopy procentowej. Skąd bierze się ten wskaźnik? „Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt 2%, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów” – czytamy w ustawie.

Z ustawowej definicji wynika, że wskaźnik jest pochodną średniego oprocentowania „zwykłych” kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą. W pierwszym okresie działania programu jednak BGK nie dysponuje odpowiednimi danymi, by wyliczyć stawkę. Dlatego w ustawie przewidziano wyjątek. „Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu, o którym mowa w art. 9b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 29, wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu 2% oblicza się według wskaźnika średniej kwartalnej stopy stanowiącego iloczyn wskaźnika WIRON obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2” – taki fragment dodano w rozdziale 7 zawierającym m.in. przepisy przejściowe.

Czas na aktualizację obliczeń

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez BGK obowiązująca teraz stawka wskaźnika wynosi 7,14. Przypomnijmy, że w kalkulatorze przygotowanym przez Bankier.pl przed startem programu oparliśmy się na wskaźniku WIRON z dnia 15 czerwca 2023 r. Czytelnicy, którzy pobrali kalkulator, powinni zaktualizować pozycję „Wskaźnik BK2”. Rzeczywista wartość jest nieco mniej korzystna dla potencjalnych kredytobiorców, ale wyższa niż w najbardziej pesymistycznych scenariuszach bazujących na WIRON z końcówek poprzednich miesięcy.

Jakie będą raty w „Bezpiecznym kredycie 2 proc.”?

Przypomnijmy, że program opiera się na szeregu założeń i warunków wstępnych – zebraliśmy je w jednym miejscu, wskazując również wymagania konieczne do utrzymania prawa do dopłaty. Najważniejszą przewagą „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” w porównaniu z komercyjnymi kredytami mieszkaniowymi jest obniżenie comiesięcznych rat. Chociaż nazwa schematu sugeruje, że oprocentowanie produktu z dofinansowaniem wyniesie 2 proc., to konstrukcja dopłat jest bardziej skomplikowana. Kwota wypłacana przez BGK jest pochodną oprocentowania kredytu narzuconego przez bank-kredytodawcę oraz kwoty kapitału pozostałego do spłaty i wspomnianego powyżej wskaźnika.

Dodatkowo warto pamiętać, że obowiązkową formułą spłaty w pierwszych 10 latach jest rata malejąca. W każdej z takich rat spłacamy tyle samo kapitału (długu wobec banku), ale co miesiąc zmienia się kwota odsetek (maleje z biegiem czasu). Dlatego łączne obciążenie kredytobiorcy co miesiąc jest inne – malejące.

Przykładowo, jeśli zaciągamy kredytu na 25 lat, a oprocentowanie wynosi w początkowym okresie 8,5 proc., to pierwsza rata dla wybranych kwot prezentuje się następująco:

600 tys. zł kredytu – 3680 zł z dopłatą (6250 zł bez dopłaty),

500 tys. zł kredytu – 3066 zł z dopłatą (5208 zł bez dopłaty),

400 tys. zł kredytu – 2435 zł z dopłatą (4166 zł bez dopłaty),

300 tys. zł kredytu – 1840 zł z dopłatą (3125 zł bez dopłaty).

Po okresie otrzymywania dopłat kredyt będzie oprocentowany zgodnie z warunkami przewidzianymi w podpisanej przez nas umowie. Domyślnie zmieni się także sposób spłaty – raty będą oparte na formule raty równej.