"Bezpieczny kredyt 2 proc." to sporo niższa rata hipoteki. Ile wyniesie? Sprawdź w naszym kalkulatorze

Rusza pierwszy od lat program dopłat do kredytów hipotecznych. Dofinansowanie w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” sprawi, że rata będzie sporo niższa niż w komercyjnej hipotece. Redakcja Bankier.pl udostępnia narzędzie, które pozwoli sprawdzić, jak duża będzie ulga w pierwszych 10 latach spłat.

Kredyty hipoteczne od jesieni 2021 r. stawały się coraz droższe. Wszystko za sprawą bezprecedensowo szybkiej serii podwyżek stóp procentowych, która wywindowała raty i obniżyła zdolność kredytową potencjalnych klientów. Próbą polepszenia dostępności hipotek jest pierwszy od lat program dopłat do kredytów – „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Dofinansowanie trafić może do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i nie posiadały do tej pory nieruchomości. Szerzej o warunkach wnioskowania o preferencyjny kredyt i haczykach, które kryją się w ustawie, piszemy tutaj.

Podstawą działania programu są dopłaty do rat kredytów. Będą one wypłacane przez pierwszych 10 lat spłaty. W tym czasie raty muszą mieć formułę rat malejących. Przykładowo, jeśli zaciągasz kredyt na 500 tys. zł na 25 lat, to pierwsza rata bez dopłaty (zakładając oprocentowanie 8,5 proc.) wyniesie 5,2 tys. zł. Z dopłatą będzie to 3,3 tys. zł - zyskujemy ponad 1,9 tys. zł już przy pierwszej płatności.

Jeśli zastanawiasz się, jak wysoka będzie rata po dopłacie i chcesz oszacować, na jaką kwotę będzie cię stać, możesz skorzystać z kalkulatora „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”

Co trzeba wiedzieć o kalkulatorze „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”?

Przede wszystkim - w przypadku pierwszej fali kredytów podstawą obliczania wysokości dopłat będzie wskaźnik WIRON pomnożony przez stałą (1,2). Szerzej o zasadach kalkulowania dopłat już pisaliśmy na łamach Bankier.pl.

W kalkulatorze przyjęliśmy odczyt wskaźnika z 15 czerwca 2023 r., ale ostateczną wartość wyznaczającą wysokość dofinansowania dla najbliższych miesięcy poznamy, gdy opublikowany zostanie wskaźnik WIRON dla 30 czerwca. Warto wówczas zaktualizować pole „wskaźnik BK2”. Przypomnimy o tym naszym czytelnikom, którzy pobiorą kalkulator.

Warto także pamiętać, że:

W większości przypadków kwota kredytu nie może być wyższa niż 500 tys. zł (dla singli) lub 600 tys. zł (dla wychowujących co najmniej jedno dziecko). W przypadku budowy domów zasady są nieco inne – sprawdź je w naszym przewodniku po „Bezpiecznym kredycie 2 proc.” Minimalny okres spłaty dla kredytu z dopłatami to 15 lat. Domyślną formułą spłaty po 120 ratach stają się raty równe. W kalkulatorze przyjęliśmy, że oprocentowanie będzie wówczas na obecnym, wyjściowym poziomie. To bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale oszacowanie poziomu stóp za 10 lat byłoby wróżeniem z fusów. Harmonogram prezentowany w kalkulatorze to tylko szacunek nieuwzględniający prowizji, opłat, składek ubezpieczeniowych i innych elementów kosztów kredytu. Pamiętaj o tym uproszczeniu – pełną symulację będzie w stanie przedstawić tylko bank, w którym starać się będziesz o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Do czego może przydać się kalkulator?

Oszacowanie wysokości raty może dać Ci wskazówkę, na jak wysoki kredyt można liczyć w sprzyjających okolicznościach. Można założyć, że rata nie powinna pochłaniać więcej niż 40 proc. miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, zakładając że nie mamy innych obciążeń kredytowych.

Przetestuj różne okresy spłaty i kwoty kredytu, aby sprawdzić, jaka będzie relacja pomiędzy Twoimi dochodami a ratą.

