„Bezpieczny kredyt 2 proc.” Czy warto zrobić rozdzielność majątkową, gdy małżonek zarabia w innej walucie?

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” pozwala na zakup mieszkania na preferencyjnych warunkach. Czytelnicy dopytują nas o możliwość skorzystania z kredytu w bardziej skomplikowanych przypadkach. Jedno z pytań dotyczy związku, w którym małżonek jest obcokrajowcem i zarabia w obcej walucie. Jak do tego zagadnienia podchodzą banki?

fot. FabrikaSimf / / Shutterstock

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie dla osób do 45. roku życia, które planują zakup swojej pierwszej nieruchomości w celu prowadzenia gospodarstwa domowego. Maksymalna kwota finansowania dla par to 600 tys. zł, a wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł. Jeśli o kredyt ubiega się singiel, to może liczyć na kredyt w wysokości 500 tys. zł.

BK2% a dochody w innej walucie

Na łamach Bankier.pl odpowiadaliśmy już na pytania dotyczące możliwości zaciągnięcia kredytu, w przypadku gdy dochody potencjalnego kredytobiorcy są wypłacane w obcej walucie. Przypomnijmy – nie jest to dozwolone. - Osoby zarabiające w innej walucie nie mogą skorzystać z programu. Zgodnie z rekomendacją KNF, waluta kredytu musi być tożsama z walutą dochodu – tłumaczy ekspert z firmy Expander Grzegorz Granda.

Pan Marcin (imię zmienione) pyta nas natomiast o sytuację, w której jeden z małżonków zarabia w obcej walucie. - Jak będzie oceniana zdolność kredytowa przy parze małżeńskiej, gdzie jedna osoba jest obcokrajowcem i ma własna działalność w innej walucie (funty, ewentualnie węgierskie forinty)? Kiedyś proponowano nam zrobić rozdzielność majątkową – mówi czytelnik.

Czy warto zrobić rozdzielność majątkową?

Grzegorz Granda odpowiada: - Dochód z działalności gospodarczej za granicą nie będzie zaakceptowany. Pozostaje kwestia, czy dochód tej drugiej osoby wystarczy, aby wychodziła zdolność kredytowa. Rozdzielność majątkowa wprowadza tylko możliwość wnioskowania o kredyt przez pojedynczego małżonka, nie zmienia (co do zasady) samej zdolności kredytowej – mówi ekspert.

Dodaje, że rozwiązaniem może być nieuwzględnienie małżonka w oświadczeniu dotyczącym liczby osób w gospodarstwie domowym. - Mniejsza liczba osób może wygenerować niższe koszty utrzymania i nieco zwiększyć zdolność kredytową. Mówimy tu o założeniu, że małżonek rzeczywiście mieszka za granicą i małżonkowie nie prowadzą faktycznie wspólnego gospodarstwa domowego. Podkreślam, że we wniosku kredytowym nie można podawać informacji niezgodnych z prawdą, ponieważ grozi to wypowiedzeniem umowy kredytu oraz odpowiedzialnością karną – dodaje Granda.

BK2% - w których bankach?

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” to rozwiązanie dostępne w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Obecnie rozwiązanie to oferują następujące banki: Alior Bank, Bank BPS i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank, banki spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem i VeloBank.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.