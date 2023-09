„Bezpieczny Kredyt 2 procent” w kolejnym banku – w cenniku jest eko i... „kopiuj i wklej”

Od 6 września w ofercie Banku Ochrony Środowiska znajduje się kredyt mieszkaniowy z dopłatami do rat. Stawka oprocentowania w pierwszych 10 latach spłaty nie zaskoczy nikogo, kto znał już propozycje konkurentów. Skąd bierze się ta jednolitość?

fot. Dawid Tatarkiewicz / / FORUM

Rosną szeregi banków mających w swojej ofercie „Bezpieczny Kredyt 2 procent”. Dziesiątą instytucją stał się we wrześniu Bank Ochrony Środowiska, jeden z mniejszych pod względem wolumenów graczy na rynku hipotek. Dla kredytobiorców to dobra wiadomość, chociaż pierwszą falę wniosków wzięli na siebie giganci, a debiutant na pewno nie przyciągnie tylu klientów, co inne instytucje z udziałem Skarbu Państwa (PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank).

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie.

Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przypomnijmy, że o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem mogą starać się osoby, które nie ukończyły 45 lat i nie posiadały do tej pory nieruchomości. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Szerzej o szczegółowych warunkach programu i jego ograniczeniach piszemy w osobnym artykule.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Jakie są warunki „Bezpiecznego Kredytu 2 procent” w BOŚ?

Bank Ochrony Środowiska proponuje kredyt mieszkaniowy z dopłatami w dwóch wariantach. Pierwszym jest kredyt standardowy, gdzie przedmiotem kredytowania jest nieruchomość niespełniająca warunków uznania jej za energooszczędną. W drugim wariancie, kredytu ekologicznego, nieruchomość powinna mieścić się w jednej z kategorii:

Posiadających certyfikat np. LEED, BREEAM itp. Finansowanych przez dewelopera kredytem ekologicznym dla deweloperów. Spełniających szczegółowe wymagania dotyczące wskaźnika EPH+W i/lub zamontowania urządzeń ograniczających energochłonność.

Warianty różnią się w cenniku wysokością marży po okresie otrzymywania dopłat w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 procent”:

W wariancie standardowym wynosi ona 2,35 pp.

W wariancie ekologicznym – 1,95 pp.

Oprocentowanie zmienne w BOŚ opiera się obecnie na wskaźniku WIBOR 6M powiększonym o marżę.

„O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładu własnego nie można finansować innym kredytem lub pożyczką” – wskazuje w swoich materiałach informacyjnych BOŚ.

Takie oprocentowanie skądś już znamy…

Dla obu wariantów kredytu wspólna jest wysokość prowizji (2,2 procent) oraz stawka stałego oprocentowania. W pierwszym okresie (przypomnijmy, 5-letnim) wynosi ona 7,14 procent. Jeśli spojrzymy na stawki proponowane przez inne banki na rynku, dostrzeżemy, że liczba ta jest identyczna u kilku konkurentów banku. Wyjaśnienie tej tajemnicy ma związek ze sposobem wyliczania dopłat.

Dofinansowanie do rat określa się na podstawie wzoru zawartego w ustawie. Bazuje on na wskaźniku, którego konstrukcję omówiliśmy szczegółowo ostatnio na łamach Bankier.pl. Od startu programu wskaźnik ten wynosi… 7,14 procent.

Jeśli bank zaproponuje oprocentowanie kredytu na dokładnie takim poziomie, to kredytobiorca płaci raty takie same, jak gdyby oprocentowanie zobowiązania równałoby się dwóm procentom. Można zatem nieco złośliwie powiedzieć, że jest to kredyt „bezpieczny” również dla banku – spełnia postulat ustawodawcy i nie naraża na zarzut mylącego nazewnictwa.