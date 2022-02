Bezobsługowa Żabka w klubie fitness. Rośnie gigant sklepów autonomicznych w Polsce

/ Żabka

Żabka stawia kolejny w pełni autonomiczny punkt sprzedaży. Sklep w formacie Nano – bez kas i płacenia gotówką – uruchomiony został w warszawskim klubie fitness Zdrofit Bemowo należącym do Grupy Kapitałowej Benefit Systems. To kolejny test bezobsługowej Żabki zlokalizowanej wewnątrz innego sklepu.

Żabka otwiera kolejny sklep bez kas. W pełni autonomiczny punkt stanął tym razem w jednym z warszawskich klubów fitness należącym do największej sieci klubów fitness w Polsce Grupy Kapitałowej Benefit Systems - Zdrofit. To następna współpraca nawiązana przez Żabkę z inną firmą związana z testami formatu "sklepu w sklepie". Kilka tygodni temu sieć informowała o otwarciu placówki w Decathlonie.

– Rozwijając sieć klubów fitness Zdrofit stawiamy na nowoczesną infrastrukturę i innowacyjne rozwiązania, dlatego cieszymy się, że Zdrofit to pierwszy w Polsce obiekt sportowy z bezobsługowym sklepem Żabka Nano. W ramach pilotażu nasz klub na warszawskim Bemowie wzbogaci się o praktyczne rozwiązanie, ułatwiające użytkownikom dostęp do zdrowych przekąsek, napoi oraz artykułów pierwszej potrzeby – mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający Benefit Systems Oddział Fitness.

Żabka Nano w klubie fitness Zdrofit jest kolejnym sklepem sieci, w której wykorzystano innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Klienci przed wejście do Żabki przykładają do terminala kartę płatniczą. Przy pierwszej wizycie należy podać dodatkowo numer telefonu, na który wysłany zostanie SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności drzwi otworzą się automatycznie. Wewnątrz sklepu klient wybiera produkty – wystarczy, że weźmie je z półki i wyjdzie. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. "System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo" – zapewnia Żabka.

– Żabka Nano charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, dzięki czemu możemy otwierać kolejne autonomiczne placówki niemal w każdej lokalizacji. Współpraca z siecią klubów fitness Zdrofit daje nam możliwość dalszego ulepszaniu konceptu i bycia jeszcze bliżej klientów. Wierzę, że entuzjaści sportu i aktywnego stylu życia docenią to, jak szybko i intuicyjnie mogą zrobić zakupy w Żabka Nano: bez kas, kolejek i gotówki – podkreśla Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Przeczytaj także Żabka i InPost nawiązały współpracę. Paczkomaty pojawią się w sklepach sieci

Obecnie działa 26 Żabek Nano, które są zlokalizowane w 6 miastach w Polsce. Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację.

DF