Droga walka o klimat. Remonty budynków (a tych nie brakuje) mogą pochłonąć ponad bilion złotych

Sasin: Zrobimy wszystko, żeby Fit for 55 nie wszedł w życie Zrobimy wszystko, żeby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie. To są obciążenia ponad miarę - stwierdził w czwartek w TVP INFO wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że Polska potrzebuje czasu i pieniędzy, by pakiet wprowadzić, a pomoc UE to kropla w morzu potrzeb.