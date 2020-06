Bez wzrostów na Wall Street

S&P500 przerwał serię czterech wzrostowych sesji z rzędu. Nasdaq nie pobił rekordu wszech czasów. Analitycy mówią, że przyszedł czas na realizację zysków.

Po czterech z rzędu (i 7 z ostatnich 8)wzrostowych sesjach S&P500 tym razem nie dał rady wyjść na plus i ostatecznie cofnął się o 0,34%. Nasdaq Composite, który w środę znalazł się w zasięgu rekordu z lutego, poszedł w dół o 0,69%. Na zielono dzień zakończył za to Dow Jones, który rzutem na taśmę wypracował wzrost o symboliczne 0,05%.

Za nami potężne odbicie po koronawirusowym krachu. Od marcowego dołka S&P500 zyskał 42%. Jak obliczyli statystycy, była to najsilniejsza 51-sesyjna zwyżka tego indeksu od… czerwca 1933 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych kończył się Wielki Kryzys.

Problem w tym, że szybującym w górę notowaniom giełdowych indeksów towarzyszyło załamanie w realnej gospodarce i ostre cięcie prognozowanych zysków giełdowych spółek. W rezultacie indeks S&P500 notowany jest na przeszło 21-krotność oczekiwanych zysków tworzących go spółek. To poziom porównywalny jedynie z czasami bańki internetowej sprzed 20 lat.

- Wchodząc w ten tydzień byliśmy nieźle przewartościowani. Nie jest zaskoczeniem, że pojawiło się cofnięcie – skomentował czwartkową sesję Chris Zaccarelli, główny zarządzający w Independent Advisor Alliance cytowany przez agencję Reuters. Inni eksperci też mówili raczej o realizacji zysków, a nie o powrocie do bessy.

Tymczasem w ostatnim tygodniu maja w USA złożono prawie 1,9 mln wniosków o zasiłek dla bezrobotnych . Od połowy marca takich podań złożono 42,6 mln. Przed piątkową sesję ukaże się majowy raport Biura Statystyki Pracy, po którym ekonomiści spodziewają się kolejnego skoku stopy bezrobocia – tym razem z 14,7% do 19,7%. Jednakże po zaskakującym środowym raporcie ADP faktyczne oczekiwania rynku mogą być znacznie mniej negatywne.

A po naszej stronie Atlantyku inwestorów zaskoczył Europejski Bank Centralny, który niemal podwoił program „luzowania ilościowego” (QE) zwiększając pulę skupu obligacji z 750 mld do 1,350 bln euro. Dodajmy do tego, że tylko przez ostatnie trzy miesiące Fed „dodrukował” jakieś trzy biliony dolarów, a rząd USA zadłużył się na ok. dwa biliony dolarów.

Krzysztof Kolany