Bez większych zmian na stacjach paliw. Od 1 stycznia rośnie akcyza

Po tymczasowej obniżce akcyzy oraz spadkowi notowań ropy naftowej ceny paliw w Polsce powróciły poniżej poziomu 6 zł/l. Zdaniem analityków taka sytuacja utrzyma się także w pierwszym tygodniu stycznia już po wzroście stawek akcyzy.

Pod koniec 2021 roku przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 5,73 zł/l i była o dwa grosze na litrze niższa niż przed Świętami Bożego Narodzenia – wynika z danych BM Reflex. Olej napędowy kosztował średnio 5,76 zł/l, co oznaczało spadek o 2 gr/l. Autogaz tankowano średnio po 3,19 zł, a więc również o 2 gr/l taniej niż przed Świętami.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

20 grudnia weszła w życie nadzwyczajna i tymczasowa obniżka podatku akcyzowego na paliwa. Spodziewano się po niej spadku ceny benzyn o 18 gr/l oraz oleju napędowego o 10 gr/l. Faktyczne obniżki były jeszcze głębsze i wynikały też ze wcześniejszych spadku cen hurtowych zaobserwowanych jeszcze w listopadzie, które z kolei były pochodną niższych notowań ropy naftowej. Niestety, ten ostatni czynnik w ostatnich dniach przestał być aktualny. Kurs ropy Brent powrócił w rejon 80 USD za baryłkę wobec 65-75 USD obserwowanych w pierwszej połowie grudnia.

Dodajmy też, że paliwa wciąż są znacznie droższe niż rok temu. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia cena detaliczna Pb95 podniosła się o 1,15 zł/l (+25,1 proc.), oleju napędowego o 1,22 zł/l (26,9 proc.), a autogazu o 1,04 zł/l (48,4 proc.). Rok temu benzynę i ON tankowaliśmy po ok. 4,50 zł/l, a LPG za 2,15 zł/l. Droższe paliwa są jednym (choć nie jedynym) z motorów napędzających inflację, która według finalnych danych GUS listopadzie osiągnęła 21-letnie maksimum na poziomie 7,8%.

Noworoczny reset akcyzy

Warto też wiedzieć, że od 1 stycznia znów zmieniają się stawki akcyzy na paliwa. Nadzwyczajne złagodzenie wymiaru tej daniny miało miejsce w dniach 20-31 grudnia 2021 roku. Od początku 2022 roku podatek ten w przypadku benzyny i ON wzrośnie o ok. 5 groszy brutto (czyli licząc z płaconym od akcyzy VAT-em). Stawki te wciąż będą niższe od obowiązujących przed 20 grudnia. Obniżona akcyza na paliwo ma obowiązywać do końca maja.

Jednakże zdaniem analityków ten podatkowy reset nie wpłynie na ceny przy dystrybutorach. - Na zbliżonym poziomie ceny paliw utrzymają się prawdopodobnie także w I dekadzie stycznia nowego roku – twierdzą eksperci BM Reflex.

Na amortyzację wzrostu akcyzy wciąż pozwalają bowiem ceny w rafineriach. 31 grudnia PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 435 zł/m3, czyli po ok. 5,46 zł/l po doliczeniu 23% stawki VAT (akcyza i opłata paliwowa są już wliczone w cenę hurtową). To wciąż o 26 gr/l poniżej średniej ceny detalicznej.

Znacznie „cieńsza” marża detaliczna występuje w przypadku oleju napędowego, który w detalu średnio oferowany jest jedynie o 12 groszy powyżej ceny hurtowej. W piątek za metr sześcienny tego paliwa płocka rafineria liczyła sobie 4 587 zł/m3, co daje ok. 5,64 zł/l.

