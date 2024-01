Bez większych zmian na Wall Street. Nvidia nadal w gazie

Wtorkowa sesja nie przyniosła istotnych zmian na nowojorskich giełdach. Główne indeksy w dalszym ciągu znajdują się w bliskim zasięgu rekordów wszech czasów. Trwa rajd na akcjach Nvidii, notowania których ustanowiły nowy historyczny szczyt.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

S&P500 oddał we wtorek raptem 0,15% i finiszował z wynikiem 4 756,50 pkt. Było to zatem minimalne cofnięcie po zdecydowanym ruchu w górę z poniedziałku. Do nominalnego maksimum sprzed dwóch lat indeksowi S&P500 brakuje zaledwie 1,3%. Zatem historyczny rekord paść może każdego dnia.

Na plusie wtorkową sesję zdołał zakończyć Nasdaq Compositem, który urósł o skromne 0,09% i osiągnął wartość 14 857,71 punktów. W tym przypadku do szczytu poprzedniej hossy brakuje jeszcze ponad 6%. Ponownie najsłabsza z wielkiej trójki okazała się średnia przemysłowa Dow Jonesa, która obniżyła swój pułap o 0,42%, do 37 525,16 pkt.

Po znakomitym roku 2023, podczas którego S&P500 poszedł w górę o 24%, amerykański rynek akcji wchodzi w niebezpieczny okres. Giełdowe byki będą musiały skonfrontować swoje oczekiwania z twardą rzeczywistością. Pierwszym testem będą publikowane w czwartek dane o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Roczna dynamika tego wskaźnika od kilku miesięcy uparcie trzyma się powyżej 3%, a więc o przeszło połowę wyżej od 2-procentowgo celu Rezerwy Federalnej. Aby na poważnie myśleć o dyskontowanych przez rynek 5-6 tegorocznych obniżka stopy funduszy federalnych, inflacja CPI musiałaby w najbliższych miesiącach wyraźnie spaść.

Drugim testem będzie rozpoczynający się za kilka dni sezon wynikowy za IV kwartał. W tym kontekście optymizmem nie napawają wyniki koreańskiego Samsunga, który ostrzegł przed 35-procentowym spadkiem zysku operacyjnego w minionym kwartale.

Takie problemy póki co nie dotyczą gwiazdy hossy/bańki w segmencie tzw. sztucznej inteligencji. Akcje Nvidii we wtorek podrożały o blisko 2% i ustanowiły nowy rekord wszech czasów na poziomie 543,25 USD. Tylko od początku roku wartość rynkowa producenta kart graficznych (oraz dostawcy usług chmurowych) zwiększyła się o blisko 10%. Przez poprzednie 12 miesięcy kurs Nvidii wzrósł zaś o 243%.

KK