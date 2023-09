Bez większych zmian na Wall Street. Dane o inflacji nie zrobiły wrażenia

Zasadniczo zbieżne z oczekiwaniami przyspieszenie inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych nie zrobiło większego wrażenia na inwestorach. Giełdowa sesja w Nowym Jorku zakończyła się tylko niewielkimi zmianami głównych indeksów.

Gwoździem środowego programu na rynkach finansowych były statystyki inflacji konsumenckiej z USA. Dane okazały się ciut gorsze od prognoz większości ekonomistów. Roczna dynamika CPI przyspieszyła drugi miesiąc z rzędu, podnosząc się z 3,2% do 3,7% (oczekiwano 3,6%). Ale wszyscy od dawna wiedzieli, że droższe paliwa latem napędzą wskaźnik CPI. Nieco wyższa od rynkowego konsensusu okazała się za to miesięczna dynamika inflacji bazowej (0,3% zamiast 0,2% mdm).

Było to jednak za mało, aby zrobić wrażenie na inwestorach z Wall Street. S&P500 zyskał skromne 0,12% i zakończył dzień na poziomie 4 467,44 pkt. Nasdaq wzrósł o 0,29% i finiszował z wynikiem 13 813,59 pkt. Dow Jones oddał 0,20% i obniżył się do 34 575,53 pkt. Taka sesja niczego więc nie zmienia w szerszym spojrzeniu na amerykański rynek akcji.

- Ponieważ rynki od kilku dni były raczej słabe, to może ludzie obawiali się, że zobaczymy wyższą inflację bazową, niż faktycznie zobaczyliśmy – spekulował Peter Tuz, prezes Chase Investment Counsel cytowany przez agencję Reuters.

Dane o inflacji utwierdziły rynek w scenariuszu bazowym, w ramach którego Rezerwa Federalna nie podniesie stóp na wrześniowym posiedzeniu, a szanse na podwyżkę w listopadzie wyraźnie zmalały (z 45% do 40%). Nieznacznie zmalały także rentowności 2-letnich obligacji skarbowych, które od kilku dni oscylują wokół poziomu 5%.

Nieźle radziły sobie spółki technologiczne, które we wtorek pociągnęły rynek w dół. W środę akcje Microsoftu, Mety czy Nvidii zyskały po ok. 1%. Za to o 0,8% w dół poszły notowania Apple’a. Spółka z Cupertino dzień wcześniej zaprezentowała nowe produkty, w tym nową wersję swojego flagowego telefonu iPhone 15. Jak widać rynek nie przyjął ich entuzjastycznie, ale też nie było wielkiego rozczarowania.

