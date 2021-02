Bez większych zmian na Wall Street

fot. Miro Vrlik Photography / Shutterstock

Środowa sesja na Wall Street nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Dotychczasowy rekord minimalnie poprawił Dow Jones. Inwestorzy analizują raporty finansowe firm za czwarty kwartał i najnowsze dane o inflacji w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,20 proc. do 31.437,80 pkt. S&P 500 spadł o 0,03 proc. do 3.909,88 pkt. Nasdaq Comp. zniżkował o 0,25 proc. do 13.972,53 pkt.

„Na rynkach panuje optymizm w związku z możliwością pojawienia się pakietu stymulacyjnego w USA, podczas gdy wyniki firm wskazują na dobrą formę przedsiębiorstw” - powiedział Michael Hewson, analityk w CMC Markets UK.

Akcje kanadyjskiego Tilray szły górę o 30 proc. po tym, jak firma ogłosiła, że zawarła umowę z Grow Pharma na import i dystrybucję jej medycznych produktów z konopi indyjskich w Wielkiej Brytanii. We wtorek Tilray wzrósł o 40 proc.

Analitycy podają, że uwaga inwestorów indywidualnych, którzy dokonują transakcji za pomocą darmowych brokerów internetowych i umawiają się na swoje działania za pośrednictwem internetowych grup dyskusyjnych na platformach Reddita i Facebooka, przenosi się powoli na spółki związane z rozwijającą się branżą konopną.

Akcje innych kanadyjskich spółek branży konopnej, notowanych w USA, Canopy Growth Corp i Aphria rosły odpowiednio po 12 i 13,5 proc.

Tilray, przejęty przez Aphrię w wyniku fuzji odwrotnej, zyskał na wartości ponad 400 proc. od czasu ogłoszenia transakcji w grudniu. Aphria zyskała 243 proc. w tym samym okresie.

Do wzrostów producentów konopi przyczyniła się też fala legalizacji posiadania marihuany na własny użytek w głównych stanach USA i obietnica Partii Demokratycznej, że zdekryminalizuje posiadanie konopi na szczeblu federalnym.

Notowania Twittera rosły 10 proc. Zysk na akcję spółki w czwartym kwartale wyniósł 38 centów wobec oczekiwanych 29 centów.

Akcje GM spadły 5 proc., mimo że przychody producenta samochodów w ostatnim kwartale zeszłego roku wyniosły 37,52 mld USD vs konsensus 36,1 mld USD. Coca-Cola rosła 1 proc. Kwartalny zysk na akcję koncernu wyniósł 47 centów, a oczekiwano 42 centów. Cisco idzie w dół o 4 proc., mimo że zysk na akcję w IV kw. wyniósł 79 centów wobec oczekiwanych 75 centów.

Prezydent Joe Biden zgadza się z propozycją demokratycznych prawodawców w Kongresie, zgodnie z którą bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1.400 USD mają zostać wysłane Amerykanom zarabiającym rocznie do 75 tys. USD i gospodarstwom domowym osiągającym dochód do 150 tys. USD na rok.

Biden rozmawiał też we wtorek na temat propozycji minimalnej stawki godzinowej w wysokości 15 USD z prezesami największych korporacji, takich jak JPMorgan, Walmart, Gap i Lowe’s Companies.

Demokraci w Senacie nadal próbują znaleźć sposób na uwzględnienie podwyżki płacy minimalnej w kompleksowej ustawie o pomocy gospodarczej wobec pandemii COVID-19, którą zamierzają wprowadzić w nadchodzących tygodniach - poinformował we wtorek Chuck Schumer, lider większości w Senacie.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +1,5 proc. rdr.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,0 proc. mdm i 1,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,1 proc. mdm i +1,6 proc. rdr.

Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 1,4 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 0,1 proc. mdm i 1,6 proc. rdr. (PAP)

