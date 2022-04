Bez odbicia na Wall Street. Google rozczarował inwestorów

fot. Shaun Jeffers / / Shutterstock

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Inwestorzy oceniają najnowsze wyniki spółek, a także analizują możliwe skutki wstrzymania dostaw gazu z Rosji do innych państw Europy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,19 proc. i wyniósł 33.301,93 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,21 proc. i wyniósł 4.183,96 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.488,93 pkt.

W zasadzie neutralny wynik sesji po kilku dniach mocnych spadków raczej nie jest przejawem siły giełdowego byka. Zarówno Nasdaq jak i S&P500 balansują na krawędzi linii wsparcia wyznaczanych przez tegoroczne minima z lutego i marca. Nadsaq od początku roku stracił już ponad 20%, a S&P500 oddał przeszło 12%.

- Ogólnie wyniki spółek za I kw. nie są złe, co powinno stanowić wsparcie dla rynków. Skupienie na wynikach jest kluczowe, by ocenić jakie aktywa chce się kupić, a jakie sprzedać - powiedział strateg Barclays Emmanuel Cau.

- Próbujemy znaleźć grunt pod nogami. Musimy zobaczyć kilka kolejnych firm z naprawdę silnymi, wiarygodnymi i trwałymi dochodami, aby inwestorzy mogli wrócić na pokład – powiedziała Kari Firestone, prezes i dyrektorka generalna Aureus Asset Management.

Do tej pory w kwietniu S&P 500 spadł o około 7 proc. Nasdaq stracił około 11 proc. Dow spadł o ponad 3 proc.

- Połączenie uporczywej inflacji, zaostrzanie polityki Fedu, wojna w Ukrainie i lockdowny covidowe w Chinach zaowocowały w kwietniu dużymi problemami dla inwestorów” – powiedział Art Hogan, główny strateg ds. rynku National Securities.

Akcje Microsoftu rosły o prawie 5 proc. Skorygowany zysk na akcję Microsoftu w pierwszym kwartale 2022 roku 2,22 USD. To wynik o 1,3 proc. wyższy od prognoz analityków, zebranych przez serwis Refinitiv. Przychody wyniosły 49,36 mld USD, a prognozowano 49,05 mld USD.

Alphabet zniżkował o 3,7 proc. Zysk na akcję spółki-matki Google’a wyniósł w I kw. 24,62 USD. na akcję. Wynik był o 5 proc. niższy od rynkowych oczekiwań. Alphabet nie sprostał oczekiwaniom także pod względem przychodów. W I kw. ta pozycja w rachunku wyników wyniosła 68,01 mld USD. Z prognoz zebranych przez serwis Refinitiv wynika, że rynek oczekiwał przychodów w wysokości 68,11 mld USD.

Inwestorzy oceniają tymczasem możliwe skutki dla gospodarki po wstrzymaniu przepływu gazu z Rosji do Polski i Bułgarii. Traderzy rozważają ryzyko, że w dalszej kolejności obcięte zostaną dostawy rosyjskiego gazu do innych krajów, a to wzbudza obawy o mocniejszy wzrost inflacji i gwałtowne spowolnienie w gospodarce.

Agencja Bloomberg podała w środę, powołując się na źródła w Gazpromie, że czterech europejskich nabywców gazu zapłaciło już za dostawy w rublach, zgodnie z żądaniem Rosji, a dalsze odcięcia od dostaw, jeśli inne kraje lub podmioty odrzucą żądanie Kremla, prawdopodobnie nie nastąpią do drugiej połowy maja, kiedy kolejne płatności są należne.

Akcje Boeinga spadły ponad 10 proc. Przychody koncernu wyniosły w raportowanym okresie 13,99 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 16,13 mld USD.

General Motors lekko rósł w reakcji na informację, że zysk na akcję koncernu samochodowego w I kw. wyniósł 2,09 USD, a oczekiwano 1,67 USD na akcję. Notowania Visy zwyżkowały o 8 proc. Zysk na akcję firmy w pierwszym kwartale wyniósł 1,79 USD, a oczekiwano 1,65 USD na akcję.

Texas Instruments szedł w dół o 1 proc., mimo że przychody w I kw. wyniosły 4,91 mld USD wobec oczekiwanych 4,74 mld USD.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb do 2,76 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb do 2,87 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 23 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 191 pb.

(PAP Biznes)

kkr/ pr/