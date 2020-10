Bez odbicia na Wall Street

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Po mocnych spadkach w poniedziałek wtorek nie przyniósł odbicia. Inwestorzy są rozczarowani brakiem porozumienia w sprawie drugiego pakietu fiskalnego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest też groźba powrotu wiosennego lockdownu.

W poniedziałek nowojorskie giełdy zaliczyły najgorszy dzień od niemal dwóch miesięcy. We wtorek także przeważały spadki. Dow Jones poszedł w dół o 0,80%, zniżkując do 27 463,19 punktów. S&P500 osunął się o 0,30%, do 3 390,68 pkt. Na plus wyszedł jedynie Nasdaq, zyskując 0,64% i rosnąc do 11 431,35 pkt.

/ Bankier.pl

Na rynkowym sentymencie cały czas ciąży polityka. Po pięciu miesiącach bezowocnych negocjacji praktycznie nie ma szans, aby Kongres przyjął nowy pakiet wydatków federalnych finansowanych ekspansją długu publicznego. Długo wyczekiwane „stymulanty” jeśli w ogóle nadejdą, to zapewne wiele tygodni po przypadających z tydzień wyborach w USA.

Dodatkowo inwestorów znów straszy widmo zamknięcia gospodarki, które wiosną doprowadziło do ekonomicznej zapaści, kryzysu finansowego i załamania cen akcji. Póki co ryzyko to dotyczy głównie Europy (we Francji, Czechach i Hiszpanii już się zmaterializowało), ale także w Stanach Zjednoczonych znów rosną covidowe statystyki wpędzające w panikę media, polityków i część wyborców.

Jednakże na dłuższą metę to nie polityka i nie Covid-19 pokierują giełdowymi indeksami. Na Wall Street wkraczamy w decydującą fazę publikacji raportów za III kwartał. W tym tygodniu wyniki opublikuje ponad ¼ spółek z indeksu S&P500, w tym takie tuzy jak Apple, Amazon, Alphabet i Facebook. Analitycy szacują, że w poprzednim kwartale zyski amerykańskich spółek były o ponad 16% niższe niż przed rokiem.

Już po zakończeniu wtorkowej sesji raport kwartalny zaprezentował Microsoft. Gigant z Redmont odnotował 13,9 mld USD zysku netto, czyli 1,82 USD na akcję. To o 32% więcej niż przed rokiem i zarazem o 18% od oczekiwanych przez analityków 1,54 USD zysku na akcję. Jednakże rynek przyjął te znakomite wyniki bardzo spokojnie – w handlu posesyjnym akcje Microsoftu zyskiwał raptem 0,1%. Taka reakcja pokazuje, że nawet bardzo pozytywne „niespodzianki” są już od dawna wliczone w ceny akcji technologicznych gigantów. Od początku 2020 roku wartość rynkowa Microsoftu wzrosła o 35%.

KK