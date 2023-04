Prawie bez możliwości cesji. Jest autopoprawka do "Kredytu 2 proc."

Autopoprawka do ustawy o "Bezpiecznym kredycie 2 proc." zakłada ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Ma to wyeliminować możliwość zarabiania właśnie na tym procederze.

fot. Krystan Maj/KPRM / / Flickr

"Autopoprawka przewiduje ograniczenie cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich. Umowy takie prowadzą bowiem do zmniejszenia się liczby lokali mieszkalnych w bezpośredniej ofercie dewelopera oraz znacząco podnoszą koszt nabycia lokalu. Ponadto, usprawniony zostanie mechanizm finansowania programów, które wspierają budowę mieszkań komunalnych i społecznych" - napisano w komunikacie.

Autopoprawka dotyczy projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, który został przyjęty przez Radę Ministrów 14 marca 2023 r.

Jak nie wylać dziecka z kąpielą?

- Chcemy wyeliminować zjawisko zarabiania na cesjach hurtowo zawieranych umów deweloperskich, a z drugiej strony pozostawić możliwość stosowania cesji w zwykłych, życiowych sytuacjach - podkreślił minister rozwoju Waldemar Buda, odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu przepisów.

- Tak zwani flipperzy dosłownie za nic pobierają wygórowane +prowizje+. Czas skończyć z tego rodzaju praktykami" – zaznaczył minister Buda.

Jak podało MRiT, nowe przepisy ograniczą możliwość dokonywania cesji umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej (oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) jedynie do członków rodziny. W przypadku umów deweloperskich oraz umów zobowiązujących do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego cesja będzie dodatkowo możliwa na rzecz osoby spoza rodziny, jednak nie więcej niż jednej umowy na trzy lata.

"Tak skonstruowany przepis z jednej strony wyeliminuje model zarobkowania na cesjach zawieranych hurtowo umów, a z drugiej - pozostawi możliwość ich stosowania w zwykłych, życiowych sytuacjach" - stwierdził szef MRiT.

Ministerstwo wskazało, że przepisy nie będą dotyczyły umów zawartych przed ich dniem wejścia w życie, nie będzie jednak można uzyskać "bezpiecznego kredytu" na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy przenoszonej w drodze cesji.

"To szkodliwe działania"

CIR podał, że autopoprawka dotycząca cesji powoduje, że coraz częściej zdarzają się przypadki zawierania umów obejmujących rezerwację kilku lub nawet kilkunastu lokali mieszkalnych przez jednego nabywcę, który następnie – za opłatą – dokonuje przeniesienia wynikających z tych umów praw na kolejnych nabywców.

"Działanie takie ma szkodliwy wpływ na rynek mieszkaniowy. Ogranicza dostępność lokali oraz wpływa na wzrost kosztów ich nabycia" - napisano.

CIR podaje, że przyjęte rozwiązanie wyeliminuje model uzyskiwania przychodów z cesji zawieranych hurtowo umów.

