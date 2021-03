Beyond Meat wchodzi do McDonald's

fot. MOE DOIRON / FORUM

Beyond Meat został preferowanym dostawcą roślinnego "mięsa" dla sieci McDonald's. Umowę między firmami zawarto na trzy lata.

W listopadzie 2020 roku informowaliśmy na Bankier.pl, że McDonald's testuje nowego roślinnego burgera. Wówczas nie zdradzano, kto jest dostawcą wegańskiego zamiennika wołowiny, ani co znajdzie się w jego składzie.

Jak podaje serwis horecanet.pl, nowy burger ma rozszerzyć menu popularnej sieciówki. – Cieszymy się, że możemy współpracować z Beyond Meat, aby wprowadzać innowacje w tej przestrzeni. Zawarcie tej strategicznej umowy jest ważnym krokiem na naszej drodze do dostarczania naszym klientom pysznych, wysokiej jakości roślinnych pozycji menu – powiedziała cytowana przez serwis Francesca DeBiase, wiceprezes i dyrektor ds. dostaw w McDonald’s

Portal Spożywczy zauważa natomiast, że na rynku roślinnych zamienników mięsa robi się coraz ciaśniej. Cytowane przez serwis dane GfK w 2020 r. mówią, że liczba nabywców "roślinnego mięsa" w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2019 r., a do listopada 2020 r. w ujęciu rocznym sprzedaż roślinnych zamienników mięsa wartościowo wzrosła o 138 proc., a ilościowo o 107 proc.

Piotr Grabowski, współzałożyciel FoodTech.ac, powiedział w rozmowie z portalspozywczy.pl, że polskie firmy powinny czuć oddech zagranicznych konkurentów na karku. - Spowodowało to zdecydowane przebudzenie wśród międzynarodowych wyjadaczy z branży FMCG. W ciągu ostatnich dwóch lat spora część z nich wprowadziła do swojej oferty pierwsze roślinne zamienniki mięsa - najpierw na rynkach zachodnich, a na przełomie roku 2020 i 2021 także w Polsce. Przykładami mogą być Garden Gourmet od Nestle czy The Vegetarian Butcher od Unilever. Jeśli sukcesy rodzimych marek takich jak Roślinny Qurczak czy Dobra Kaloria oraz ich bardzo pozytywny odbiór wśród konsumentów były niewystarczające, aby zmotywować duże polskie firmy do działania, czujemy, że oddech zagranicznej konkurencji na plecach może to zmienić - mówi Piotr Grabowski.

WS