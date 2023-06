Betonoza wyniesie się z miast. Minister Moskwa: Dobiegają końca prace ws. wspierania samorządów

KRYZYS ZBOŻOWY Ruszył nabór wniosków na dopłaty do zboża dla rolników Uruchomione zostały przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabory wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14.04 do 30.06 oraz nabory wniosków na dopłaty do nawozów - poinformował na Twitterze minister rolnictwa Robert Telus.