Technologiczny ETF od dziś na GPW

7 czerwca na GPW pojawił się nowy ETF. Lista tego typu instrumentów notowanych na polskiej giełdzie ponownie wzrośnie do dziewięciu.

W poniedziałek 7 czerwca o 09:00 miało miejsce pierwsze notowanie Beta ETF WIGTech. Fundusz ten oparty jest o indeks WIGTechTR, który obejmuje spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów jak biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja (lista dostępna tutaj). Więcej o dochodowym indeksie, a więc uwzględniającym dywidendy, pisaliśmy w listopadzie.

Inicjatorem wprowadzenia nowego ETF-a na polską giełdę jest Beta Securities Poland. Animatorem dla funduszu będzie DM BOŚ, a depozytariuszem mBank. Zarządzaniem zajmie się AgioFunds TFI. Opłata za zarządzanie wyniesie 0,8 proc. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną i syntetyczną, przy czym udział tej pierwszej wyniesie minimum 75 proc.

WIGtechTR to indeks oparty o gry, informatykę, telekomunikację oraz biotechnologię. Zawiera 49 spółek w tym aż 12 z sWIG80 oraz 24 spoza 'WIG140'.

Udział sekotra finansowego - 0%.

Udział spółek skarbu państwa - 0%.

Stopa dywidendy ~2,2%. Mix spółek value oraz wzrostowych.

Do tej pory na GPW notowanych było sześć funduszy ze stajni Beta Securities. Odwzrowują one polskie indeksy WIG20TR, mWIG40TR, WIG20lev, WIG20short oraz amerykańskie S&P500 i Nasdaq-100 (w wariancie zabezpieczającym zmienność kursu walutowego). Skromną ofertę ETF-ów na GPW dopełniają dwa produkty luksemburskiego Lyxora, oparte o niemiecki DAX i amerykański S&P500. Do niedawna Lyxor miał w ofercie jeszcze ETF na WIG20, pierwszy tego typu instrument w historii GPW, jednak w kwietniu zniknął on z polskiej giełdy.

Czym są ETF-y i jak w nie inwestować? Jednostki ETF-ów są najprostszym i najtańszym sposobem inwestowania na rynkach zagranicznych. Z ich pomocą inwestor indywidualny może zarabiać (i tracić) na zmianach cen giełdowych indeksów, obligacji, surowców i walut, dywersyfikując swój portfel inwestycyjny.

ETF-ów będzie więcej

Na tym plany głównego dostawcy ETF-ów na polskim rynku się nie kończą. W przygotowaniu są m.in. produkty oparte na instrumentach dłużnych,

- Przygotowujemy ETF na polskie obligacje skarbowe. I mam nadzieję, że zobaczymy go na GPW jeszcze w tym roku. Ponadto zbieramy informacje z rynku na temat oczekiwań inwestorów, albo szerzej – uczestników rynku, co do kierunków rozwoju oferty, jaką by chcieli zobaczyć na GPW. Z pewnością pojawią się nowe klasy aktywów i nowe rynki, ale naszym głównym polem działania jest Polska i indeksy lokalne. Tak więc indeksy naszego rynku z pewnością pojawią się w naszej ofercie w przyszłym roku – mówił nam w maju Robert Sochacki, członek Zarządu Beta Securities Poland SA.. Jak przekonywał, na koniec 2020 r. Beta Securities chce mieć na GPW kilkanaście funduszy ETF.

Od wielu już lat w dyskusjach na temat ETF-ów przewija się postulat stworzenia funduszu opartego o indeks sWIG80, który cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Robert Sochacki przekonuje, że Beta Securities prowadzi prace w tym kierunku.

- Pracujemy nad tym. Płynność tego indeksu jest pewnym wyzwaniem więc nie jest to prosty klon funduszu np. na mWIG40 czy WIGtech. Natomiast wydaje się, że są rozwiązania tych problemów. Nawet ESMA analizując rynek w trudnym 2020 roku podsuwa nam sposoby radzenia sobie z problemem płynności w przypadku znacznych umorzeń tego typu funduszy. Myślę, że wkrótce będziemy mogli zaproponować rozwiązanie wszystkich problemów, które nas jeszcze powstrzymują – dodał Sochacki.

Michał Żuławiński