Bestsellery Steam 2020: trzy polskie gry w czołówce

Steam

Steam opublikował listę najlepszych gier 2020 roku. W zestawieniu bestsellerów tej platformy znalazło się miejsce na trzy polskie tytuły.

Steam przygotował kilka zestawień podsumowujących 2020 rok. W tym najważniejszym platforma pokazuje bestsellery, czyli sektę najlepszych gier pod względem przychodu brutto w 2020 roku. Zestawienie podzielono na cztery kategorie: platyna, złoto, srebro brąz.

W platynowej pierwszej dwunastce zameldował się pierwszy przedstawiciel polskiego gamingu. To "Cyberpunk 2077", który do czołówki 2020 roku zawitał mimo dość późnej premiery (10 grudnia). Z drugiej strony gra jeszcze w przedsprzedaży liderowała dziennym bieżącym najlepiej sprzedających się gier, stąd jej wysoka pozycja raczej nie dziwi. Tym bardziej że w wersji na PC (a więc i na Steam) było zdecydowanie mniej błędów niż w produkcie przeznaczonym na stare generacje konsol. Z szacunków samego studia wynika, że w sumie do 20 grudnia włącznie gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry "Cyberpunk 2077".

Czołówkę bestsellerów uzupełniły takie tytuły jak "Destiny 2", "GTA V", "Among Us", "Playerunknown's battlegrounds", "Fall Guys: Ultimate Knockout", "Red Dead Redemption 2", "Counter-Strike: GO", "Doom Eternal", "Dota 2", "Rinbow Six Siege" oraz "Monster Hunter: World".

W złotej dwunastce nie znalazł się żaden polski tytuł, srebrną szesnastkę zamykała jednak inna gra CD Projektu - "Wiedźmin 3". Tytuł wciąż świetnie się sprzedaje m.in. dzięki świetnej jakości, ale także i m.in. netfliksowemu serialowi oraz licznym promocjom pozwalającym kupić grę w naprawdę przystępnej cenie.

W ostatniej - brązowej grupie - znalazł się także równolatek "Wiedźmina 3" - gra "Dying Light" od studia Techland. Tutaj sprzedaż podtrzymuje również dobra jakość oraz umiejętne dobieranie eventów, które trzymają graczy przy tytule, mimo już 6 lat na jego karku.

Polskie tytuły znalazły się także w gronie wyróżnionych nowych gier. W zestawieniu najlepszych premier kwietnia znalazły się m.in. "Drug Dealer Simulator", "Train Station Renovation", czy "112 Operators", a w październiku wyróżniono m.in. "Ghostrunnera". Z kolei wspominany już "Cyberpunk 2077" znalazł się w gronie najważniejszych premier całego roku.

Warto dodać, że "Cyberpunk 2077" znalazł się także w elitarnym gronie 11 gier, w które grało więcej niż 200 tys. graczy na raz. "Wiedźmin 3" znalazł się szczebel niżej, w gronie 15 kolejnych gier, w które grało ponad 100 tys. graczy jednocześnie.

AT