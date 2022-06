Bessa na Wall Street. Pogrom obligacji i rzeź kryptowalut

fot. Miro Vrlik Photography / / Shutterstock

Poniedziałek przyniósł istny pogrom na rynkach finansowych. Taniało praktycznie wszystko: akcje, obligacje, złoto, kryptowaluty i surowce. To pokłosie obaw o to, że Rezerwa Federalna zostanie zmuszona do tak mocnego zaostrzenia polityki pieniężnej, która wpędzi gospodarkę w recesję.

Wiara w tzw. miękkie lądowanie ulotniła się już po publikacji piątkowych danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Majowy odczyt przebił oczekiwania wszystkich rynkowych ekonomistów i podsycił spekulacje względem ostrych podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnych. Rynek terminowy wycenia teraz szansę na podwyżkę nawet o 75 pb. już na środowym posiedzeniu FOMC. Na razie szanse te wyceniane są na niespełna 30%, ale tak gwałtownych ruchów Fed nie wykonywał od dekad.

Bardziej prawdopodobne jest to, że do końca września Powell i spółka podniosą koszty kredytu łącznie o 150-175 pb. (czyli trzy podwyżki po 50 pb. z szansą na jedna o 75 pb.) i że do końca grudnia stopa funduszy federalnych „dojedzie” do 3,25-3,75%. Jeśli tak się stanie, będzie to najmocniejsze zaostrzenie polityki pieniężnej w USA od 28 lat (a nie zapominajmy, że oprócz tego Fed rozpoczął właśnie program redukcji sumy bilansowej – QT).

- Fed mówi, że ma inflację pod kontrolą. Fed nie ma jej pod kontrolą i mogli utracić kontrolę. Nie widzę jeszcze panicznej wyprzedaży, ale wygląda na to, że ona nadchodzi – powiedział Reutersowi Ken Polcari, główny strateg rynkowy w SlateStone Wealth.

Na współczesnych rynkach finansowych wszystko parte jest o kredyt. Jeśli jego cena rośnie, to wyceny praktycznie wszystkich aktywów finansowych idą w dół. I tak właśnie było w poniedziałek. Największą ofiarą zmiany percepcji inwestorów był dług. Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA poszły w górę o 22 pb. (!), rosnąc do 3,38% i osiągając najwyższy poziom od przeszło 10 lat! Dochodowość amerykańskich 2-latek podniosła się o prawie 27 pb., do 3,34%, czyli najwyższego poziomu od 2008 roku. Wzrost rentowności sygnalizuje spadek ceny rynkowej obligacji.

W kontekście tego, co działo się na rynku Treasuries, spadki na Wall Street wydają się błahą igraszką. S&P500 spadł o 3,88% i na zamknięciu znalazł się na poziomie 3 749,61 pkt. W ten sposób S&P500 przebił majowy dołek i znalazł się na najniższym poziomie od stycznia 2021 r. S&P500 zszedł 22% poniżej szczytu hossy i tym samym przekroczył umowną granicę bessy.

- Bardzo trudno będzie o wzrosty na rynkach akcji, gdy Fed nadal będzie wywierać jastrzębią presję. Nie ma mowy, żeby z ekonomicznego punktu widzenia mogli nacisnąć hamulce przy inflacji bez hamowania wzrostu PKB. To zabawne, że wciąż mamy osoby zaprzeczające nadchodzącej recesji – powiedziała Victoria Greene, dyrektorka ds. inwestycji w G Squared Private Wealth cytowana przez PAP.



Nasdaq zanurkował o 4,68% i finiszował z wynikiem 10 809,23 pkt. To także przebicie dołka bessy i najniższy poziom tego indeksu od listopada 2020. Dow Jones oddał 2,79% i zszedł do poziomu 30 516,74 pkt.

Jeszcze większy pogrom miał miejsce na rynku kryptowalut. Notowania bitcoina poszły w dół o 15%, a ethereum o blisko 16%. W ten sposób kurs BTC spadł do najniższego poziomu od końcówki 2020 roku. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule zatytułowanym „Pogrom na rynku kryptowalut”. Taniało nie tylko „cyfrowe złoto”. To prawdziwe zostało dziś przecenione o 2,7%, do 1 823,70 USD za uncję. W dół poszły też notowania większości surowców, z czego najmocniej ucierpiały pallad (-7,5%), nikiel (-5,4%) oraz drewno (-7%) i platyna (-4,7%).