Były prezes Formuły 1 przyznał się do oszustwa. Musi oddać ponad 650 mln funtów

Bernie Ecclestone to bardzo znana postać ze świata Formuły 1. Był jej prezesem od końca lat 70. XX wieku do stycznia 2017 roku. "BBC" poinformowało, że sąd uznał 92-latka za winnego zarzucanych mu czynów.

Chodzi o sprawę z 2015 roku, kiedy to Bernie Ecclestone nie poinformował brytyjskiego urzędu skarbowego o aktywach, które przechowywał w Singapurze. Chodziło o mniej więcej 400 mln funtów.

Bernie Ecclestone przyznał się do tych zarzutów, co powoduje, że były prezes Formuły 1 będzie zmuszony do zapłaty ugody w wysokości 653 mln funtów. 92-latek został skazany na 17 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Prawnicy byłego szefa Formuły 1 argumentowali, że nie powinna mu grozić kara więzienia ze względu na jego zaawansowany wiek, problemy medyczne i niski poziom zagrożenia dla społeczeństwa.

Bernie Ecclestone wzbudza kontrowersje

Były prezes Formuły 1 wielokrotnie głosił dosyć kontrowersyjne hasła. Po napaści Rosji na Ukrainę wspierał Putina. Stwierdził też, że gdyby to od niego zależało, to nie wprowadziłby zakazu dla rosyjskich kierowców w wyścigach Formuły 1 i Grand Prix nadal mogłoby się odbywać w Rosji. Jakiś czas temu w pozytywnych słowach wypowiadał się również na temat działalności Adolfa Hitlera.

Bernie Ecclestone był już wcześniej oskarżany z powodu unikania płacenia podatków. Zarzucano mu również korupcję.

PB