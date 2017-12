Berlin: próby zamachu na partyjne centrale CDU i SPD

W Berlinie doszło do nieudanych zamachów na partyjne centrale CDU i SPD. Obu dokonał ten sam sprawca. Śledztwo w tej sprawie prowadzi niemiecki Urząd Ochrony Państwa.

Z pierwszych informacji wynikało, że atak na centralę SPD był czynem samobójczym. Jednak dziś rano rzeczniczka policji w Berlinie poinformowała, że nie jest wykluczone, iż sprawca kierował się prywatnym motywem politycznym. Mężczyzna podczas ataku na centralę SPD został ranny w głowę i znajduje się w szpitalu. Śledztwo przejął niemiecki Urząd Ochrony Państwa. "Na obecnym etapie śledztwa nie ma dowodów na to, że mężczyzna należał do jakiejkolwiek ekstermistycznej grupy i że był to akt terrorystyczny" - powiedziała rzeczniczka policji.

Na próbę zamachu zareagował lider SPD Martin Schulz, który m.in. napisał dziś na Twitterze: "Niezmiernie się cieszę, że nikt z partyjnych koleżanek i kolegów nie doznał obrażeń".

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Waldemar Maszewski/Berlin/moc/jj