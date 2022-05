Benzyna najdroższa w historii. "Ten rekord zostanie pobity już na początku czerwca"

fot. DarSzach / / Shutterstock

Cena benzyny Pb 95 na początku czerwca wrośnie do 7,46-7,59 zł/l. Rafinerie nie nadążają z produkcją za rosnącym globalnie popytem i ceny paliw na światowych giełdach oderwały się od notowań ropy naftowej - wyjaśniają w piątkowym komentarzu analitycy portalu e-petrol.pl

Benzyna na stacjach drożeje nieprzerwanie od sześciu tygodni i regularnie poprawia historyczne rekordy cenowe - zwracają uwagę w piątek analitycy e-petrol.pl.

Prognozowane na początek czerwca przez e-petrol.pl ceny dla poszczególnych gatunków paliw kształtują się następująco: 7,46-7,59 zł za litr 95-oktanowej benzyny, 7,13-7,25 zł za litr diesla i 3,57-3,68 zł za litr autogazu.

"Rafinerie nie nadążają z produkcją za rosnącym globalnie popytem i ceny paliw na światowych giełdach oderwały się od notowań ropy naftowej. Benzyna i olej napędowy drożeją dużo szybciej niż sam surowiec i coraz mocniej odczuwają to kierowcy przy dystrybutorach - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Według nich, krajowi producenci paliw w ostatnich dniach mocno podnieśli ceny i pierwszy raz w historii hurtowe notowania 95-oktanowej benzyny przekroczyły poziom 7000 zł za 1000 litrów paliwa.

"Aktualnie m sześc. benzyny bezołowiowej 95 w oficjalnych cennikach jest średnio wyceniany na 7076,80 zł i jest o 250 zł droższy niż w ubiegły piątek" - podał e-petrol.pl.

Dodano, że na przestrzeni mijającego tygodnia podrożał też olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 182,20 zł i wynosi dzisiaj 6696,80 zł/m sześc.

"Tak droga benzyna nie była jeszcze nigdy w historii, a wszystko wskazuje na to, że ten rekord zostanie pobity już na początku czerwca. W odwrotnym kierunku poruszają się za to ceny oleju napędowego, które spadają niemal przez cały maj. W mijającym tygodniu diesel potaniał o 16 gr i średnio kosztuje 7,09 zł/l. Spadają też koszty tankowania autogazu, który potaniał o 5 gr do poziomu 3,62 zł/l" - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Zwrócili uwagę, w tym tygodniu jednym z głównych tematów absorbujących uwagę handlujących były unijne próby porozumienia odnośnie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który nie został jeszcze zatwierdzony, a którego głównym elementem jest embargo na import ropy z tego kraju.

"Problemem jest tutaj postawa Węgier, które domagały się 750 mln euro na krótkoterminowe inwestycje modernizacyjne rafinerii i realizację połączenia rurociągowego z Chorwacją, które pozwoli im na większe bezpieczeństwo dostaw" - wskazali analitycy.

Zaznaczyli, że niezależnie od stanowiska Unii Europejskiej poszczególne kraje i podmioty rynku energetycznego podejmują własne decyzje o odcięciu się od importu ze Wschodu.

"W tym tygodniu taka deklaracja padła m.in. z ust niemieckiego kanclerza Olafa Scholza. Dla Polski istotną informacją będzie rezygnacja z tego kierunku zaopatrzenia przez należącą do TotalEnergies rafinerię Leuna. Od przyszłego roku niemiecki zakład będzie wykorzystywał ropę głównie z rejonu Morza Północnego trafiającą do rafinerii Leuna za pośrednictwem Naftoportu w Gdańsku " - stwierdzili eksperci e-eptrol.pl.

Według nich dla rynku globalnego znaczenie może także mieć sytuacja w Chinach - kraj ten po początkowym ograniczeniu dostaw surowcowych z Rosji, wynikającym z obawy o podleganie międzynarodowym sankcjom, wraca do nabywania ropy z Rosji - dodano.

Portal e-petrol.pl powołując się na agencję Vortexa Analytics stwierdził, że import rosyjskiej ropy drogą morską do Chin wzrośnie do niemal rekordowego poziomu 1,1 mln baryłek dziennie w maju z 750 tys. w pierwszym kwartale tego roku.

"Sytuacja chińskiego rynku jest w ostatnich tygodniach bardzo skomplikowana. Od początku czerwca znoszone są ograniczenia przeciwepidemiczne w regionie szanghajskim, ale analogiczne lockdown'y mają dotyczyć Pekinu, co zapewne spowolni powrót normalnego poziomu popytu surowcowego w tym kraju" - ocenili analitycy e-petrol.pl.

Aktualne, średnie ceny paliw w Polsce oraz prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej (dane w zł/litr) Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej Aktualizacja 25 maja W okresie 30 maja - 5 czerwca Pb 98 7,86 Pb98 8,03-8,19 Pb 95 7,33 Pb95 7,33-7,49 ON 7,09 ON 7,19-7,34 LPG 3,62 LPG 3,64-3,73 (dane w zł/m sześc.)

Aktualne średnie ceny paliw w polskich rafineriach Aktualizacja 27 maja Pb 98 7798 Pb 95 7076,8 ON 6696,8

(PAP Biznes)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/ tus/ mfm/