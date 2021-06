Benzyna i ON nie tanieją. Ale mogą podrożeć

fot. Piotr Waniorek / /

Kolejny tydzień nie przyniósł istotnych zmian detalicznych cen paliw. Niestety, obserwowane zmiany cennikach w rafinerii mogą skutkować podwyżkami także w detalu.

Za nami kolejny tydzień „wielkiej stabilizacji” przy dystrybutorach. Od połowy marca średnie ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce praktycznie stoją w miejscu, utrzymując się na najwyższych poziomach od przeszło dwóch lat.

W mijającym tygodniu przeciętna cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 5,26 zł/l i była o grosz wyższa niż tydzień temu - wynika z danych BM Reflex. Także o grosz na litrze średnio podrożał olej napędowy, osiągając przeciętną cenę 5,20 zł/l. Na tym poziomie średnia cena ON utrzymuje się od połowy marca. Większą zmienność odnotowano jedynie w przypadku autogazu, którego średnia cena detaliczna w ciągu tygodnia obniżyła się o 6 gr/l, do 2,30 zł/l.

Oznacza to, że w dalszym ciągu tankujemy znacznie drożej niż rok temu. Przez poprzednie 12 miesięcy średnia cena benzyny Pb95 podniosła się o 1,09 zł/l, ON o 0,99 zł/l, a LPG o 38 gr/l. W kolejnych tygodniach ten zeszłoroczny efekt niskiej bazy będzie jednak coraz słabszy, ale wciąż istotny.

Niezbyt dobre dla kierowców informacje nadeszły z rynku hurtowego. 11 czerwca PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 4 180 zł/m3, czyli po ok. 5,14 zł/l po doliczeniu 23% podatku VAT. To o 7 gr/l drożej niż tydzień temu i już o 12 gr/l drożej niż pod koniec marca. Oznacza to, że wzrost cen w hurcie póki co wzięli na siebie detaliści, o połowę redukując swoja przeciętną marżę.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego, który w płockiej rafinerii oferowany jest po 4 155 zł/m3, a więc po 5,11 zł/l po doliczeniu VAT-u. W tym przypadku mówimy o wzroście ceny hurtowej o 5 gr/l w ciągu tygodnia i łącznie o 12 gr/l w ciągu dwóch tygodni.

Jeśli ropa naftowa nie zacznie tanieć lub złoty nie umocni się wobec dolara, to w kolejnych tygodniach grozi nam wzrost cen detalicznych. Główną przyczyną jest drożejąca ropa naftowa, która w Londynie kosztuje już ponad 72 USD za baryłkę i jest najdroższa od maja 2019 r.

Warto też wziąć pod uwagę fakt, że uśrednione dane dla całej Polski po rozbiciu na poszczególne województwa pokazują silne dysproporcje.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce PLN / litr 2021-06-10 Pb95 Pb98 ON LPG dolnośląskie 5,30 5,63 b.d. 2,31 Kujawsko - Pomorskie 5,33 5,68 5,26 2,34 Lubelskie 5,28 5,53 5,23 2,33 Lubuskie 5,23 5,52 5,12 2,34 Mazowieckie 5,36 5,57 5,28 2,31 Małopolskie 5,18 5,52 5,15 2,26 Opolskie 5,29 5,74 5,25 2,25 Podkarpackie 5,20 5,66 5,20 2,27 Podlaskie 5,34 5,64 5,27 2,39 Pomorskie 5,21 5,53 5,15 2,25 Śląskie 5,26 5,45 5,18 2,31 Świętokrzyskie 5,28 5,45 5,25 2,26 Warmińsko - Mazurskie 5,23 5,58 5,19 2,30 Wielkopolskie 5,21 5,53 5,15 2,26 Zachodniopomorskie 5,29 5,61 5,20 2,39 Łódzkie 5,22 5,48 5,08 2,27 Średnia krajowa 5,26 5,57 5,20 2,30 Źródło: BM Reflex.

KK