Benzyna Pb 95 ustanowiła historyczny rekord cenowy

Na stacjach benzynowych w Kijowie coraz drożej, obowiązują też limity

Ceny na stacjach paliwowych w Kijowie wzrosły do równowartości 5,5 PLN za litr benzyny 95-oktanowej; 5,8 PLN za litr 95+ oraz 6,3 PLN za litr oleju napędowego. Mimo to zatankować samochód jest dość ciężko. Zostały wprowadzone limity, które w zależności od stacji i posiadania karty rabatowej wynoszą od 5 do 20 litrów dziennie.