Benefity pracownicze - takich bonusów Polacy chcą w firmach. Owocowe wtorki to pieśń przeszłości

Pracownicy coraz częściej - oprócz wynagrodzenia - zwracają uwagę na benefity, jakie zatrudnionym oferują firm. Owocowe wtorki to już jednak pieśń przeszłości, oczekujemy bowiem zupełnie innych bonusów.

fot. Dusan Petkovic / / Shutterstock

Według danych LinkedIn obecnie aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. Platforma Preply.com zgromadziła dane na temat najpopularniejszych benefitów. Dowiedz się, czego oczekują zatrudnieni w Polsce i innych krajach europejskich.

Jak czytamy w raporcie Enter The Code, na obecność benefitów w trakcie poszukiwania pracy zwraca uwagę aż 3 na 4 kandydatów. Aby tego rodzaju świadczenia pozytywnie wyróżniały firmę na tle konkurencji, muszą odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania zatrudnionych osób. Te niestety często rozmijają się z rzeczywistością - według raportu Sodexo tylko 40% Polaków jest zadowolonych z benefitów oferowanych w ich miejscach pracy. To oznacza, że działy HR nadal mają wiele do zrobienia w tym zakresie.

Nie tylko opieka medyczna. Jakie jeszcze benefity są na topie?

Według danych Sedlak & Sedlak polskie firmy najczęściej oferują swoim pracownikom szkolenia zawodowe i świadczenia medyczne, a najrzadziej - przyznają akcje przedsiębiorstwa i dopłaty do przedszkoli i żłobków. A czego oczekują pracownicy? Zgodnie z raportem Enter The Code pierwsza trójka na liście najbardziej pożądanych benefitów to: prywatna opieka medyczna (57% badanych), elastyczne godziny pracy (38% badanych) i dodatkowy płatny urlop (35% badanych).

Zaraz za nimi znalazły się kolejno: roczne bonusy w postaci bonów, pełnowymiarowa praca zdalna, zwrot kosztów dojazdu do pracy, polisa ubezpieczeniowa na życie oraz lekcje języków obcych z native speakerami. Nauka języków to jeden z tych benefitów, które nie tylko zwiększają satysfakcję z pracy, lecz także wspierają rozwój osobisty pracownika. Jak wynika z badania RocketJobs.pl, tego rodzaju dodatkowe świadczenia doceniają zwłaszcza młodsze pokolenia Polek i Polaków.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

„W dzisiejszym świecie znaczenie języków obcych osiągnęło bezprecedensowy poziom ze względu na szeroki wachlarz możliwości zawodowych, jakie oferuje ich znajomość” - mówi Sylvia Johnson z Preply.com, platformy do korepetycji online z ofertą kursów dla firm.

Czego oczekują pracownicy w innych krajach?

Według danych Remote najlepiej pod kątem benefitów pracowniczych w Europie wypadają kolejno Luksemburg, Hiszpania i Norwegia, a zaraz za podium plasują się Niemcy, Francja i Polska. Wiele bonusów, które cieszą się popularnością w krajach Europy Zachodniej i Północnej, na naszym rynku pracy jest rzadkością. Przykładowo Francuzi mocno cenią dopłaty do zdrowych posiłków i wsparcie zdrowia psychicznego, a Islandczycy - 4-dniowy tydzień pracy.

W Luksemburgu popularne są za to kupony na lunch. Powszechnym dodatkiem do pensji jest także samochód, z którego można korzystać również w celach prywatnych. Ciekawym benefitem w Wielkiej Brytanii jest dofinansowanie zakupu roweru służącego do dojazdów do pracy. Zamiast niestandardowych benefitów Niemcy oczekują przede wszystkim elastycznych godzin pracy, z kolei Holendrom mocno zależy na możliwości pracy zdalnej.