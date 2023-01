„U nas ciąża to nie choroba”. 30 benefitów dla rodziców z polskiego rynku pracy

Niania na godziny, dopłata do zasiłku macierzyńskiego czy dodatkowe tygodnie urlopu tylko dla tatów coraz mniej dziwią u pracodawców nad Wisłą. Widoczny trend to krótka ścieżka do specjalistów, którzy będą wsparciem w zakresie wychowania dziecka i work-life balance. Z benefitów dla rodziców skorzystają najczęściej świeżo upieczone mamy i tatowie, ale na rynku są też propozycje tak dla opiekunów nastolatków, jak i tych, którzy nową rolę dopiero mają przed sobą.

Jak zapowiadałam, tak czynię. W cyklu Rodziconomia oficjalnie witam temat rynku pracy, zewsząd bowiem płyną sygnały o coraz częstszym zwrocie pracodawców w stronę mam i tatów na pokładzie. Że ten zwrot jest coraz częstszy, to wiadomość zdecydowanie dobra. Gorsza, że mierząc cały rynek, ten zwrot wciąż jest rzadki. Przesuwając się w dół poniższej listy nie zapominajmy, że funkcjonujemy w rzeczywistości, w której to, co jedni nazywają oswajaniem work-life balance, inni - pudrowaniem trupa.

Nie zmienia to faktu, że do wielu prorodzicielskich sposobów wsparcia, o jakich do niedawna czytaliśmy głównie w kontekście gigakorporacji za oceanem, dzisiaj ma dostęp coraz większa rzesza zatrudnionych na polskim rynku pracy. Są klasyki gatunku mieszczące się w ramach ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – red.), są popandemiczne nowości w trybie online, jest coś dla ciała i coś dla ducha.

W tym artykule nie rozstrzygam, komu wychodzi to lepiej, a komu gorzej, temat greenwashingu podejmowaliśmy tutaj (stamtąd zresztą pochodzi cytat w dzisiejszym tytule). Dziś tylko i aż lista różnorodnych praktyk, z jakimi masz szansę spotkać się na rodzimym rynku pracy, bez względu na branżę. Wymienione w artykule marki to jedynie przykłady firm realizujących wskazane benefity, nie wyczerpują listy oferentów. Pamiętaj też: występowanie benefitu w danej organizacji nie wyklucza trudności w dostępie do niego, podobnie jak systemowe wsparcie rodziców nie wyklucza nieprzyjemności, na które mimo wszystko możesz napotkać, gdy na przykład zawiedzie czynnik ludzki.

1. Dofinansowanie leczenia in vitro

Zaczynamy od propozycji dla przyszłych rodziców.

Kto oferuje? NatWest w Polsce refunduje pracownikom 6000 zł kosztów poniesionych w ramach procedury in vitro. Jak informują przedstawiciele firmy, ten benefit był pokłosiem pandemii i pracy zdalnej. W tym czasie część pracowników wyprowadziła się z Warszawy, tym samym tracąc status beneficjenta stołecznego programu dofinansowania in vitro. Do uruchomienia takiej oferty miały się przyczynić oddolne głosy pracowników.

2. Specjalne miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży

Chronologia zdarzeń każe w tym miejscu krótko wspomnieć o może drobnym, a może znaczącym w przypadku niektórych branż ukłonie w stronę zmotoryzowanych pracownic będących w ciąży.

Kto oferuje? Specjalne miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży przygotowano między innymi na terenie fabryki Mercedesa w Jaworze, w lokalizacji najbliższej ze względu na miejsce pracy, co przybiera na znaczeniu w zakładzie, gdy długość każdej z hal wynosi ponad 0,5 km.

3. Firmowe informatory o prawach i przywilejach rodziców

Przy pierwszym zderzeniu z tematem rodzicielstwa nie zawsze łatwo połapać się w przepisach i przywilejach. Stosunkowo łatwo za to można w tym pracwnikowi pomóc.

Kto oferuje? Poradnik „o formalnościach związanych z urlopami i uprawnieniami” ma dla swoich pracowników i pokazał nam mBank. Jego odpowiednik funkcjonuje również w Ikea. W Santander Banku Polska właśnie powstaje intranetowa baza wiedzy dla rodziców, gdzie znajdą się m.in. niezbędne rodzicom formularze.

4. Gwarancja powrotu na stanowisko zajmowane wcześniej po urlopie rodzicielskim

Obawa przed zwolnieniem po rocznej lub – za sprawą urlopu wychowawczego – dłuższej nieobecności w pracy to rzeczywistość dobrze znana wielu świeżo upieczonym mamom. Pewność, że jest do czego wracać to może i nie benefit. Może być, że to coś więcej.

Kto oferuje? „Wszystkim kobietom gwarantujemy bezpieczny powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem rodzicielskim czy wychowawczym”, deklaruje m.in. Ikea Retail w Polsce.

5. Wyprawka dla noworodka

Dobrze znany z koleżeńskich zrzutek format „wyprawki” dla dziecka koleżanki czy kolegi coraz częściej przybiera formułę systemowego benefitu.

Kto oferuje? „Do świeżo upieczonych rodziców bank wysyła Misie Szumisie z wyhaftowanym imieniem noworodka”, informuje BNP Paribas. „Pluszowy miś, dwustronny kocyk z kapturkiem, body i czapeczka zapakowane w spersonalizowane eko-pudełka – to wszystko wraz z listem gratulacyjnym, otrzymują w wyprawce świeżo upieczeni rodzice pracujący w Nest Banku. Z kolei w Deloitte każdy rodzic otrzymuje kod na platformę z wyprawkami dla nowonarodzonych dzieci, gdzie sam może wybrać prezent dla swojego dziecka. „Poza akcesoriami potrzebnymi do pielęgnacji, na platformie można wybrać konsultacje ze specjalistami np. dotyczące zdrowego snu dziecka”.

6. „Becikowe”

Też wyprawka, ale w formie pieniężnej.

Kto oferuje? W ING Banku Śląskim pracownikowi, któremu urodziło się dziecko (także pozostającemu w nieformalnym związku) wypłacane jest świadczenie pieniężne w wysokości 1100 zł. Kwotę 1000 zł netto na wyprawkę dla każdego nowonarodzonego dziecka przekazuje swoim pracownikom także Ikea Retail Polska.

7. Dodatkowy urlop rodzicielski, płatny 100%

W Polsce pracownicy, która urodziła dziecko, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (z których 14 jest przeznaczone wyłącznie dla niej, a kolejne 6 może przekazać ojcu dziecka) oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego (do podziału pomiędzy oboje rodziców).

Niektóre firmy umożliwiają pracownikom, tak matkom, jak i ojcom, przedłużenie pobytu z dzieckiem w domu – czasami nawet o kilkanaście tygodni, w trakcie których osoba zatrudniona zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Coraz częściej w komunikacji można spotkać zapewnienia, że uprawnieni do takiego świadczenia są także pracownicy, który zostali rodzicami np. poprzez adopcję.

Kto oferuje? W polskich oddziałach Google pracownicy mogą skorzystać z 18-tygodniowego „baby bonding leave”, czyli dodatkowego płatnego urlopu na spędzenie czasu z dzieckiem. Przysługuje każdorazowo, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko – niezależnie, czy przez ciążę, adopcję, surogację czy pieczę zastępczą.

W ramach nowego programu we wspomnianym NatWest rodzice dzieci urodzonych po 1 stycznia 2023 mogą skorzystać z dodatkowych, w 100 proc. płatnych 9 tygodni urlopu. Czas na to mają aż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia, sugeruje się, żeby odbywało się to w co najmniej tygodniowych turach. Urlop przysługuje obojgu rodziców, także pozostających w związkach nieformalnych czy jednopłciowych.

Dla odmiany w ING Banku Śląskim każda mama wychowująca dziecko do 2. roku życia może wykorzystać 10 dodatkowych dni urlopu macierzyńskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownicy Mastercard w Polsce w ciągu 12 miesięcy od momentu urodzenia lub adopcji dziecka mogą skorzystać z 16-tygodniowego pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego. W tym przypadku urlop przysługuje obojgu rodziców, choć w polskich warunkach, gdzie pierwszy rok po urodzeniu dziecka najczęściej spędza z nim mama, beneficjentami programu w praktyce są głównie ojcowie.

8. Dodatkowy płatny urlop tylko dla ojców

Chociaż wdrożenie do polskiego prawa idei unijnej dyrektywy work-life balance ma to zmienić, póki co mamy w Polsce ustawowe 2 tygodnie w 100 proc. płatnego urlopu ojcowskiego, który - choć lubi być z nim mylony - jest świadczeniem odrębnym od urlopu rodzicielskiego i przysługuje tylko panom.

Mające wejść w życie przepisy noszą zamiar wydłużenia urlopu ojcowskiego, co ma być wyrazem przesunięcia opieki nad nowo narodzonym dzieckiem w stronę taty, umożliwiając tym samym szybszy powrót do aktywności zawodowej mamom, które mają na to ochotę.

Stąd coraz bardziej widoczny ruch w stronę wspierania aktywnego ojcostwa, przez niektórych pracodawców wyrażany właśnie dodatkowym urlopem tylko dla tatów, zwiększającym ustawowo przysługujące dni wolne.

Kto oferuje? W Ikea Retail Polska każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych, pełnopłatnych 4 tygodni urlopu ojcowskiego. Ten czas można wykorzystać w całości lub podzielić na dwa 2-tygodniowe okresy. W ING Banku Śląskim każdy tata wychowujący dziecko do 2. roku życia ma prawo do 5 dodatkowych dni płatnego urlopu ojcowskiego. Warunkiem jest wcześniejsze wykorzystanie podstawowego urlopu ojcowskiego. W ING Banku Śląskim mężczyznom przysługuje także dodatkowy dzień wolny w związku z narodzinami dziecka, co daje im łącznie 3 dni urlopu okolicznościowego.

9. Wyrównanie do wynagrodzenia dla pobierających zasiłek macierzyński

Przebywanie na urlopie rodzicielskim i pobieranie w tym czasie zasiłku macierzyńskiego (niższego względem wynagrodzenia) wiąże się z uszczerbkiem w domowym budżecie. Im dłuższy urlop, tym dłużej na konto wpływa mniej niż z tytułu wypłaty otrzymywanej „przed dzieckiem”. Stąd pokusa, a czasami konieczność, żeby skrócić okres pobytu z niemowlakiem w domu i wrócić do wcześniejszej pensji. Odpowiedzią na ten dylemat może być benefit w postaci dopłaty do różnicy pomiędzy zasiłkiem macierzyńskim a pensją w trakcie przebywania na urlopie rodzicielskim.

Kto oferuje? Amica oferuje takie rozwiązanie zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Każdy, kto zdecyduje się na urlop rodzicielski, ma zagwarantowane przez firmę 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, także w przypadkach, gdy przepisy obowiązujące w Polsce zapewniają 60 lub 80 proc.

10. Programy re-boardingowe

Czyli usystematyzowany proces ponownego wdrożenia do pracy osoby, która wraca w po długiej nieobecności

Kto oferuje? W Credit Agricole w ramach projektu „Good to be back” działa program buddy. Współpracownik wciela się w rolę opiekuna osoby, która wraca do pracy po długiej nieobecności, wdraża ją w nowe zadania i pokazuje, co ewentualnie zmieniło się w organizacji podczas jej nieobecności. Jak słyszę, nowe rozwiązania w zakresie re-onboardingu („płynnego i przyjaznego powrotu pracowników do banku po długich nieobecnościach”) projektowane są aktualnie w Santander Banku Polska. W Deloitte funkcjonuje Program Mentoringu Rodzicielskiego, którego celem jest „wsparcie rodziców w ich w ponownym wdrożeniu się do pracy i rozwijaniu dalszej kariery przy jednoczesnym godzeniu obowiązków rodzicielskich". W ramach inicjatywy firma oferuje indywidualne spotkania z mentorami, czyli osobami, które z sukcesem powróciły do pracy po nieobecności związanej z rodzicielstwem.

11. Welcome back-pack’i

Dedykowany prezent dla kobiet wracających z urlopów macierzyńskich.

Kto oferuje? W ramach całego pakietu zmian, prace m.in. nad takim rozwiązaniem raportowało Sii Polska.

12. Elastyczne godziny pracy

Jak pokazują wyniki badań z rynku pracy, jeden z najbardziej pożądanych benefitów rodzicielskich.

Kto oferuje? Sii Polska utrzymuje, że zatrudnieni rodzice mogą liczyć na elastyczne godziny pracy „w zdecydowanej większości przypadków”. W Grupie Lux Med „kobiety powracające po porodzie do służbowych zadań mogą liczyć na elastyczny czas pracy oraz pracę hybrydową; ojcowie mogą liczyć na dopasowanie grafików do potrzeb rodzicielskich.”

13. Możliwość pracy z domu

Po pandemii to opcja, która już nie dziwi, za to w dobie przynajmniej częściowego powrotu do biur, są firmy, gdzie w tym pojęciu nadal mieści się więcej niż w innych.

Kto oferuje? „Nowi rodzice mogą skorzystać z możliwości pracy z domu przez pełne 90 dni kalendarzowych po zakończeniu urlopu rodzicielskiego”, informuje o przywileju dla swoich pracowników Google.

14. Dodatkowe dni opieki nad dzieckiem, płatne 100%

Nad chorym i zdrowym, tu przez kilka dni w roku, gdzie indziej – przez kilka tygodni.

Kto oferuje? W mBanku pracownikom przysługują dodatkowe 2 dni na opiekę nad dzieckiem. Rodzice zatrudnieni w Google mogą skorzystać z prawa do „8 tygodni płatnego urlopu w sytuacjach poważnej choroby i konieczności opieki nad dzieckiem.”

15. Stałe dofinansowanie opieki nad dzieckiem

Szansa na tańszy żłobek, przedszkole czy nianię.

Kto oferuje? O „platformie MyBenefit umożliwiającej wykorzystanie punktów na przedszkole” informuje w kontekście swoich pracowników BNY Mellon. Podobnie temat rozwiązano w PKO Banku Polskim, gdzie zatrudnieni mogą liczyć na „refundację kosztów związanych z pobytem dzieci w żłobku, przedszkolu, klubach dziecięcych bądź sprawowaną opiekę przez opiekuna dziennego lub nianię w ramach punktów” dostępnych w tym samym systemie kafeteryjnym. Dofinansowaniem do żłobka, przedszkola czy niani chwali się też w Polsce Nokia.

16. Niania na godziny

...albo jak kto woli - "niania express". Pod podobnymi hasłami kryje się partycypacja w ponoszonych przez pracownika kosztach zorganizowania nagłej, awaryjnej opieki nad dzieckiem.

Kto oferuje? Google oferuje „zwrot kosztów zatrudnienia opieki nad dzieckiem (do 20 dni) w sytuacjach nagłych, kiedy regularna opieka nie jest dostępna.” Pokrycie kosztu pomocy opiekunki w nagłych przypadkach deklaruje też BNY Mellon.

17. Pokoje do karmienia dziecka

Specjalne pokoje do karmienia, choć – jak donoszą pracownicy – przez większą część czasu pełnią rolę dodatkowych sal konferencyjnych, dają gwarancję pewnego miejsca i pierwszeństwa w sytuacji, gdy pracownica chce nakarmić dziecko z dala od zewnętrznych bodźców i cudzych spojrzeń.

Kto oferuje? Chwalą się nimi m.in. Mercedes-Benz Manufacturing Poland czy Google.

18. Pokoje do pracy z dzieckiem

Baby roomy czy parent roomy to w zamyśle pracodawców rodzaj infrastrukturalnego udogodnienia umożliwiającego możliwie bezproblemowe wykonywanie pracy w biurze w sytuacji, gdy jest w nim z nami dziecko – na przykład w związku z zamkniętą placówką opiekuńczą czy inną nagłą sytuacją.

Kto oferuje? „Biura Google Poland mają na swojej powierzchni minimum jeden pokój dla rodziców z dzieckiem, wyposażony tak, by ułatwiać matkom karmienie piersią, a także zabawki i inne potrzebne rzeczy w sytuacjach, kiedy rodzice są w biurze w towarzystwie dziecka. Dodatkowo kantyny w biurach Google są wyposażone w krzesełka dla dzieci, by rodzice mogli komfortowe i bezpiecznie spożywać posiłki w towarzystwie najmłodszych. W Sii Polska z pokojów do pracy z dzieckiem korzystają zarówno matki, jak i ojcowie, „często podczas ostatnich godzin pracy po odebraniu dziecka z przedszkola znajdującego się na terenie kompleksu biurowego lub w pobliżu”.

19. Przyzakładowy żłobek, przedszkole

Dla jednych relikt przeszłości, dla innych marzenie dające komfort pracy, gdy w razie „awarii” rodzica od dziecka dzieli zaledwie kilka minut drogi.

Kto oferuje? W wybranych lokalizacjach takie rozwiązania dla swoich pracowników mają m.in. Allegro (przedszkole w Poznaniu), BNY Mellon (żłobek i przedszkole we Wrocławiu), Nokii (przedszkole we Wrocławiu) czy Ergo Hestia (przedszkole w Gdańsku). Żłobkiem „w tym samym budynku co biuro” chwali się m.in. Sii w Lublinie.

20. Specjalne wydarzenia dla dzieci pracowników

U jednych – według rocznego kalendarza, u innych – według autorskiego programu. Co godne podkreślenia, nie tylko dla najmłodszych.

Kto oferuje? W Nokii na potomstwo pracowników czeka m.in. „Dzień Dziecka, Noc Laboratoriów czy zwiedzanie firmy dla najmłodszych”. W Nest Banku „stałym elementem programu są konkursy dla dzieci pracowników z nagrodami”. PKO BP w kilku miastach w Polsce zorganizował Mikołajki integracyjne dla dzieci pracowników i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Interesująco w Santander Banku Polska, gdzie dzieci pracowników – uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich oraz studenci – w programie University Teens mają dostęp do 3-4 spotkań z tutorem oraz do indywidualnego spotkania z praktykiem z banku, celem wsparcia przed podjęciem ważnych zawodowych decyzji życiowych.

21. Prezenty okolicznościowe dla dzieci pracowników

Tutaj najczęściej według kalendarza, nierzadko w formie wirtualnych punktów.

Kto oferuje? BNP Paribas wręcza dzieciom pracowników upominki z okazji Dnia dziecka oraz Bożego Narodzenia w postaci dodatkowych punktów dostępnych na platformie kafeteryjnej MyBenefit, dają możliwość zakupów w sklepach jak Smyk, Empik czy Decathlon. Podobnie w Nest Banku, gdzie rodzice otrzymują podatkowe punkty na zakupy cyklicznie z okazji Dnia Dziecka.

22. Produkty i usługi dla dzieci w ofercie kafeteryjnej

Inflacja jaka jest, każdy widzi, wspieranie tańszych zakupów to popularny dziś kierunek.

Kto oferuje? W ramach punktów na platformie kafeteryjnej „pracownicy Banku Millennium mogą korzystać z inicjatyw i produktów dla dzieci w każdym wieku. Jest tam oferta: kolonii i obozów młodzieżowych, kodów wartościowych na zakupy w sklepach z asortymentem dla dzieci, karta sportowa, indywidualne wejściówki na sale zabaw i obiekty sportowe, bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe, bilety do parków rozrywki” itp. PKO BP informuje, że „w ramach kafeterii dostępne są również kody do zakupu kursów (m.in. językowych)”.

23. Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników

Ucieszy rodziców starszych dzieci.

Kto oferuje? BNP Paribas dopłaca do zorganizowanego wypoczynku dzieci pracowników (kolonii, obozów, białej/zielonej szkoły). Ergo Hestia dofinansowuje większą część opłaty za udział dziecka w półkoloniach organizowanych przez klub sportowy funkcjonujący po sąsiedzku wobec trójmiejskiej siedziby firmy.

24. Specjalne wydarzenia dla rodziców

Pandemia i związana z nią praca zdalna zmultiplikowały wydarzenia odbywające się w sieci, które zdają się nieźle radzić sobie w obszarze rodzicielstwa.

Kto oferuje? W Google grupa pracownicza zrzeszająca rodziców organizuje webinary i wsparcie dla innych rodziców. W Credit Agricole warsztaty "Family Power" w ramach "People Power Days" to spotkania dla rodziców, m.in. o tym, jak poprawić relacje z dziećmi. PKO BP ma inicjatywę #FokusNaCiebie, w ramach której rodzice mogli wziąć udział w spotkaniach m.in. o komunikacji z dzieckiem w temacie wojny w Ukrainie, o sposobach na wykorzystanie kompetencji zawodowych w życiu rodzinnym i „ładowanie rodzicielskich akumulatorów”.

25. Dostęp do specjalistów w tematach związanych z wychowaniem dziecka

Stały dostęp do ekspertów różnej maści również od wybuchu pandemii jeszcze mocniej zyskał na znaczeniu.

Kto oferuje? Pracujący w BNP rodzice lub opiekunowie w ramach programu DOBRZE "mogą umówić się na spotkanie lub wziąć udział w sesji Q&A z psycholożką rodziny, która wspiera pracowników w rozwiązywaniu wyzwań związanych z szeroko pojętym wychowywaniem dzieci”. Pracownicy ING mają „całodobowy dostęp do czatu z psychologiem dziecięcym, możliwość umówienia się na sesję z terapeutą online”. mBank w ramach programu „Witaj mamo, witaj tato” organizuje „konsultacje psychologiczne, które pomogą pogodzić nową rolę z obowiązkami zawodowymi (w tym wsparcie psychologów specjalizujących się w relacjach rodzinnych)”. W Ikea „w ramach Programu Wsparcia Pracownika można korzystać z bezpłatnych porad osobistych, prawnych, finansowych i zdrowotnych. Program zapewnia np. możliwość poufnego porozmawiania z psychologiem/psychoterapeutą w zakresie wyzwań rodzicielskich i problemów wychowawczych. W ofercie zawarty jest dostęp do trenerów osobistych, którzy pomagają przywrócić bilans zawodowo-osobisty.”

26. Dostęp do firmowych społeczności rodziców

O potencjalnym finale prac takiego zespołu wiemy już z pierwszego punktu tej listy. Istotą pozostaje wzajemna wymiana informacji i doświadczeń.

Kto oferuje? W SBP działa sieć pracownicza Santander Rodzice – grupa dla rodziców szukających rozwiązań, jak godzić obowiązki rodzinne i zawodowe. „Sieć spotyka się co najmniej 1x na kwartał”, poinformowało biuro prasowe. W BNP również działa społeczność rodzicielska. W aplikacji Worksmile „funkcjonuje grupa dla rodziców Nasze Dzieci, grupa dla ojców Tato, masz to jak w banku”. Credit Agricole chwali się projektem "Matka w KORPO". To cykl warsztatów „realizujących potrzebę rozmów o troskach, przekonaniach i emocjach towarzyszących pracującym mamom każdego dnia”.

27. „2h dla rodziny”

Do organizowanej przez Fundację Humanites akcji propagującej skracanie czasu pracy z 8 do 6 godzin w wybranych terminach co roku przyłączają się kolejne instytucje.

Kto oferuje? BNP Paribas od kilku lat dołącza do akcji "2 h dla rodziny", dając pracownikom możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy i spędzenia tego czasu np. z rodziną czy przyjaciółmi. W PKO BP

"każdemu przysługują tzw. 2 h dla rodziny, czyli pełnopłatny czas wolny pracownika z przeznaczeniem dla jego najbliższych". W Roche na przełomie maja i czerwca, "czyli w okresie kumulacji tzw. świąt rodzinnych" – rodzice mają prawo do dodatkowych wolnych godzin. "W niektórych dywizjach Roche ten czas został rozszerzony z 2 do 4 godzin".

28. Wyprawka szkolna

Kto oferuje? Np. w ING Banku Śląskim pomoc finansowa tego typu nie może przekroczyć 500 zł brutto na każde uprawnione dziecko. W Banku Pocztowym, w zależności od liczby dzieci w rodzinie, taka bezzwrotna pomoc może sięgać 50-70 proc. kosztów faktycznie poniesionych na zakup podręczników (dot. dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia 18 roku życia lub ukończenia szkoły średniej). Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe na członka rodziny.

29. Ubezpieczenia dla dzieci

Niby bez zaskoczeń, ale nie do końca.

Kto oferuje? W BNP „w ramach jednej składki ochroną objęte są wszystkie dzieci danego pracownika, nawet te, które urodzą się w trakcie trwania ubezpieczenia”. Bank chwali się też unikatowym świadczeniem na wypadek zachorowania na boreliozę. Kilka wariantów ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach cenowych dostępnych jest też Santanderze. W Ikea rodzice mogą objąć grupowym ubezpieczeniem dzieci i młodzież od 20. do 25. roku życia.

30. Świadczenie dla dziecka w przypadku śmierci rodzica

Kto oferuje? W ING przewidziano zasiłek okresowy dla dzieci z tytułu śmierci pracownika lub jego współmałżonka / partnera w wysokości 1000 zł, wypłacany przez 3 lata, jednak nie dłużej niż do daty osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, z zastrzeżeniem że świadczenie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci wspólnych pracownika i partnera”.

31. Wsparcie finansowe dla rodziców dzieci wymagających specjalnej opieki medycznej

Bo mniej liczna grupa odbiorców nie oznacza grupy mniej potrzebującej.



Kto oferuje? W ING rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami przysługuje dodatkowe 5 dni płatnego urlopu i miesięczny dodatek pieniężny w wysokości 500 zł. Santander przy tej okazji podaje, że "o zapomogę może wnioskować każdy pracownik banku znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinno-materialnej, o niskim dochodzie na osobę w rodzinie przez cały rok.

