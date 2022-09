Belgijskie rodziny zapłaciły za energię o 8 mld euro więcej niż przed pandemią

Wzrost cen prądu w Szwecji przez awarię reaktora w elektrowni jądrowej

Z powodu awarii wyłączono jeden z dwóch działających reaktorów w elektrowni jądrowej Ringhals pod Goeteborgiem. Przestój potrwa co najmniej do 30 listopada - poinformował w środę koncern Vattenfall. Według eksperta "wpłynie to znacząco na ceny prądu w południowej Szwecji".