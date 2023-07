Belgia dwa razy podwyższy wiek emerytalny, jednak obywatele nie mają zamiaru pracować dłużej

90 proc. belgijskich pracowników nie chce pracować do 67. roku życia - wynika z badań firmy doradczej Securex specjalizującej się w kwestiach zatrudnienia i administracji.

fot. olrat / / Shutterstock

Ustawowy wiek emerytalny obecnie wynosi w Belgii 65 lat. Od 1 lutego 2025 roku zostanie podwyższony do 66 lat, od 1 lutego 2030 roku do 67 lat. Dotyczy on zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Prawo przewiduje możliwość wcześniejszego skorzystania ze świadczeń emerytalnych, jednak w takim wypadku będą one niższe.

Raport Securex jednoznacznie wskazuje, że mieszkańcy Belgii nie są entuzjastami późnego przechodzenia na emeryturę. Niechętnie odnosi się do tego 9 na 10 respondentów.

Również z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadzonych w 2021 roku wynika, że jedynie 6,3 proc. Belgów chce kontynuować pracę po ukończeniu 65. roku życia.

Andrzej Pawluszek