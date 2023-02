Będzie zakaz używania telefonów w szkołach? Minister zapytany o opinię

Jestem przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw, zwłaszcza w szkołach podstawowych – powiedział w czwartek w internetowej części wywiadu Radia Zet szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że klarowna decyzja w tej sprawie może zapaść przed wyborami.

fot. Maciej Goclon / / FORUM

Według niego dzieci mogłyby zostawiać urządzenia w szafkach na terenie szkoły.

"Większość rówieśników w Radzie Dzieci i Młodzieży stwierdziła, że musi być ograniczenie i teraz trzeba wypracować projekt i program takiego ograniczenia. Dzisiaj to jest możliwe, bo każda szkoła może zakazać używania komórek i sprzętu prywatnego w szkołach" – powiedział minister. "W skali ogólnopolskiej warto wprowadzić przepisy, które będą regulować tę kwestię w sposób jednoznaczny, bo dziś nowoczesność z jednej strony jest wielką szansą na rozwój, a z drugiej strony pewnym zagrożeniem" – dodał.

Decyzja przed wyborami

Pytany o osobistą opinie na temat używania urządzenia elektronicznych w szkołach Czarnek powiedział: "Ja jestem absolutnie przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw zwłaszcza w szkołach podstawowych".

Zapytany, czy wyobraża sobie "klarowne stanowisko czy klarowną decyzję jeszcze przed wyborami", powiedział, że tak.

"Jeśli ono będzie klarowne i rzeczywiście rozsądne, to dlaczego mielibyśmy tracić kogokolwiek. Tylko zyskamy" – odparł, odnosząc się do pytania o to, czy nie obawia się utraty młodych wyborców przed zbliżającymi się wyborami.

"Powtarzam, robimy to na wniosek samych dzieci i młodzieży. (...) To przede wszystkim są rekomendacje dzieci i młodzieży z całej Polski. (...) Cieszę się, że one idą w kierunku ograniczenia możliwość korzystania z tego prywatnego sprzętu podczas lekcji i podczas przerw" – powiedział.

Prawo oświatowe stwarza podstawę ograniczania na mocy statutu szkoły swobody korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.

Jak jest w innych krajach?

Używanie telefonów komórkowych w szkołach zostało zakazane już m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Portugalii i Chinach. Wprowadzający takie regulacje jako powody podają problemy z koncentracją na lekcjach, uzależnienie od internetu i negatywny wpływ używania telefonów przez uczniów na relacje społeczne.

Rada Dzieci i Młodzieży została powołana Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 11 stycznia 2022 r. Do jej zadań należy podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. W jej skład wchodzi 32 członków powołanych przez ministra edukacji i nauki.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/