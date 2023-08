Będzie więcej pieniędzy w programie "Moja Woda". Minister klimatu potwierdza

Budżet programu "Moja woda" będzie blisko dwukrotnie wyższy. Pula pieniędzy na dofinansowanie w trzeciej edycji zostanie zwiększona o kolejne 100 mln zł, do kwoty 230 mln zł.

- W związku z dużym zainteresowaniem programem "Moja Woda" zwiększamy jego budżet o kolejne 100 mln zł. Łącznie w tym roku na program przeznaczymy 230 mln zł - poinformowała w piątek na Twitterze Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

W trzeciej odsłonie programu "Moja Woda" otrzymać można do 6000 zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych na inwestycje mające zwiększyć retencję wody na prywatnych posesjach m.in. służące do magazynowania deszczówki. W ciągu pierwszy tygodni od uruchomienia nowej edycji rządowego programu zarejestrowane wnioski stanowiły 70 proc. udostępnionych środków z 136 mln zł pierwotnego budżetu.

Tegoroczny budżet programu "Moja woda" pierwotnie wynosił 130 mln zł. Resort zwiększy go o 100 mln zł, do 230 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać na inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Z dofinansowanie w programie "Moja woda" mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Świadczenie można również otrzymać na dom w budowie. Ministerstwo podkreśla, że z dotacji można skorzystać tylko jeden raz. O szczegółach rządowego programu m.in. minimalnej kwocie kwalifikującej do otrzymania dofinansowanie pisaliśmy więcej w artykule pt. "Nowa edycja programu „Moja woda”. Nawet 6000 zł na zbieranie deszczówki".

Dotacje w programie "Moja woda" można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji: do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych); do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.; do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte); do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – "zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

