Będzie unijna wojskowa misja szkoleniowo-doradcza na Ukrainie

Unia Europejska rozmieści wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie - poinformował w poniedziałek w Brukseli minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Osiągnęliśmy zasadnicze porozumienie z Unią Europejska, że rozmieści ona wojskową misję szkoleniowo-doradczą na Ukrainie. Nie będą to siły bojowe. Jest to nowy element we współpracy między UE a Ukrainą. Szczegóły, parametry i daty będą jeszcze omawiane. Najważniejsze, że otwieramy nowy rozdział w naszych relacjach" - powiedział Kułeba wychodząc ze spotkania ministrów spraw zagranicznych UE, które odbywa się w Brukseli.

"Zaapelowałem też do europejskich kolegów o zaproponowanie Ukrainie perspektywy europejskiej. Jest to strategiczna decyzja, którą Unia może teraz podjąć i która przyczyni się do deeskalacji sytuacji. Poprawa sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa może zostać osiągnięta poprzez wysłanie do Rosji sygnału, że Ukraina jest jednym z nas (czyli UE - PAP)" - dodał szef ukraińskiej dyplomacji.

Rosja skoncentrowała przy granicach Ukrainy do 190 tys. swoich żołnierzy i - według zachodnich służb specjalnych - atak na ten kraj może nastąpić w dowolnym momencie.

Straty finansowe wywołane groźbą rosyjskiej agresji to 2-3 mld USD miesięcznie

W związku z groźbą rosyjskiej inwazji straty ukraińskiej gospodarki wynoszą od 2 do 3 mld dolarów miesięcznie - oświadczył wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy Rostysław Szurma.

"Na tle doniesień o możliwej rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty gospodarki kraju wynoszą 2-3 mld dolarów miesięcznie. Inwestorzy wstrzymują swoje projekty" - powiedział Szurma w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla portalu rbk.

"Wstrzymano inwestycje, wzrosła inflacja, ponieśliśmy straty w sektorze turystycznym, ograniczono podróże lotnicze" - wyliczył przedstawiciel biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szurma zwrócił również uwagę na presję spekulacyjną na rynkach finansowych, która blokuje zaciąganie pożyczek i negatywnie wpływa na kurs walutowy.

Według Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych w wyniku konfliktu zbrojnego z Rosją i okupacji Krymu gospodarka Ukrainy straciła w latach 2014-2020 około 280 mld dolarów.

