Będzie unijna ładowarka do komórek. Rada i PE ustaliła wspólne stanowisko

Negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego porozumieli się we wtorek w sprawie wprowadzenia do 2024 roku jednolitego wejścia do ładowarek w telefonach komórkowych, tabletach i aparatach fotograficznych. Oznacza to m.in., że Apple będzie musiał zmienić złącze w iPhone'ach sprzedawanych w Unii Europejskiej.

"Do jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w UE, uzgodnili dzisiaj negocjatorzy Parlamentu i Rady. Wstępne porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ustanawia jedno rozwiązanie do ładowania niektórych urządzeń elektronicznych. Ustawa ta jest częścią szerszych wysiłków UE na rzecz uczynienia produktów w UE bardziej zrównoważonymi, zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i ułatwienia życia konsumentom" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Parlament Europejski.

Po wakacyjnej przerwie Parlament i Rada UE będą musiały formalnie zatwierdzić umowę, zanim zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a jej postanowienia zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów, wprowadzonych na rynek przed wejściem przepisów w życie.

