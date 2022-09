"Będzie trzecia kadencja". Morawiecki o wyborach do Sejmu i Senatu

fot. Adam Chelstowski / / Forum

Chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Tak, by nikt już nigdy Polakom nie zaciągnął hamulca - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniku "Sieci".

"Musimy mieć świadomość, że ze względu na rolę, jaką odgrywamy w pomocy Ukrainie, bezpośrednio i jako współorganizator wysiłku NATO-wskiego i unijnego, Polska jest na celowniku Putina, jest dla niego jednym z najważniejszych celów" - powiedział premier.

"Moskwa chce destabilizacji - my musimy chronić naszą stabilność. Putin chce klęski obozu propolskiego - my musimy zapewnić temu obozowi kolejną kadencję rządów" - mówił Morawiecki. "To jest dziś polska racja stanu. I chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Szanse na trzecią kadencję są bardzo duże. A jeszcze większa jest konieczność wygrania" - ocenił. "W siedem lat zmieniliśmy Polskę, wzmocniliśmy fundamenty jej rozwoju i bezpieczeństwa. Jeśli uzyskamy zgodę Polaków na kolejne cztery lata, to perspektywa 12 lat daje pewność domknięcia kluczowych projektów. Tak, by nikt już nigdy Polakom nie zaciągnął hamulca, nie wepchnął znowu w biedę, brak nadziei, przymusową emigrację albo w pracę za 5 zł za godzinę" - powiedział Morawiecki.

"Polacy mogą liczyć, że do wyścigu przystąpimy z nowym programem" - zadeklarował.

Premier pytany o dostępność węgla powiedział, że "jest już zakontraktowana wystarczająca ilość". "Podstawowy problem z węglem jest związany jednak z wąskimi gardłami transportowymi, z przepustowością portów. Porty w Amsterdamie, Rotterdamie, Antwerpii oraz państwach bałtyckich mają zdolności, by ten surowiec dla nas przyjąć, ale jest tam kłopot z transportem kolejowym" - tłumaczył. "Nasze porty mają możliwość posłania węgla w głąb kraju koleją, ale one z kolei pracują pełną parą i mają ograniczone możliwości dodatkowych przeładunków. Codziennie prowadzę rozmowy z ministrami Sasinem, Moskwą, Adamczykiem i prezesami spółek, odpowiedzialnych za te zadania, by krok po kroku likwidować te wąskie gardła" - poinformował.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Premier mówił, że "łączny wolumen zamówionego węgla będzie na tę zimę wystarczający". "Może on jednak napływać stopniowo, co oznacza, że nie każdy już we wrześniu czy październiku będzie mógł od razu zrobić zapas na całą zimę" - poinformował.

Premier pytany był, czy spotkania Grupy Wyszehradzkiej mogą wrócić. "Tak, zamierzam podjąć próbę wypracowania formuły, w której jasno nazywając rozbieżności, szanując wrażliwość ukraińskich przyjaciół, będziemy mogli powrócić zarówno do współpracy z ramach V4, jak i do wspólnych działań z Węgrami w tych obszarach, w których łączą nas wartości i interesy" - powiedział.

Sondaż dla "DGP" i RMF FM: 32 proc. głosów na PiS, na KO 25 proc. Na PiS zagłosowałoby 32 proc. badanych, na KO 25 proc - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla poniedziałkowego "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Respondenci pytani byli, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. 42,9 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak". 12,9 proc. raczej wzięłoby udział, 22,2 proc. raczej nie wzięłoby udziału w wyborach. 17,8 proc. badanych zdecydowanie nie wzięłoby udziału w wyborach, a 4,2 proc. zaznaczyło odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć". Według sondażu 32 proc. badanych w wyborach do Sejmu zagłosowałaby na PiS, a 25 proc. na KO. 13,3 proc. respondentów zadeklarowało oddanie głosu na Polskę 2050 Szymona Hołowni. 10,6 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosuje. 8,1 ankietowanych twierdzi, że głos odda na Lewicę. 5,6 proc. chce oddać głos na Konfederację, a 5,3 proc. na PSL-Koalicję Polską. Sondaż wykonano 1 września 2022 r. metodą CAVI na próbie 1000 osób. oloz/ amac/

(PAP)

oloz/ itm/