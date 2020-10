Będzie trzeci przetarg na sprzedaż Huty Częstochowa

fot. Katarina Stoltz / FORUM

Będzie trzeci przetarg na sprzedaż ISD Huty Częstochowa w upadłości - zdecydował sąd, uznając, iż do zawarcia umowy ze zwycięzcą poprzedniego przetargu - firmą Sunningwell Steel Polska - nie doszło z winy oferenta. Zgodnie z prawem upadłościowym, Sunningwell nie weźmie udziału w kolejnym przetargu.

28 lipca częstochowski sąd wybrał złożoną przez spółkę Sunningwell Steel Polska ofertę zakupu ISD Huty Częstochowa za cenę wywoławczą 220 mln zł. Był to już drugi przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa. Do pierwszego postępowania z ceną wywoławczą 250 mln zł, przeprowadzonego 5 czerwca, nikt się nie zgłosił, wobec czego sędzia komisarz zatwierdził warunki kolejnego przetargu – z niższą ceną. Jednocześnie dzierżawcą zakładu była spółka Sunningwell International Polska.

W drugim, lipcowym, przetargu spółka Sunningwell Steel Polska jako jedyna złożyła ofertę w terminie, jako jedyna wpłaciła też w terminie wadium. Do podpisania umowy sprzedaży jednak nie doszło, a wyłoniona w przetargu spółka złożyła wniosek o zmianę zatwierdzonego przez sąd w czerwcu regulaminu przetargowego. W czwartek sędzia komisarz oddalił ten wniosek i uznał, że wina za niepodpisanie umowy leży po stronie inwestora.

"Sędzia komisarz stwierdził, że do zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego z oferentem wyłonionym w przetargu rozstrzygniętym na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r., a którego wybór został zatwierdzony postanowieniem prawomocnym z dniem 5 sierpnia 2020 r., nie doszło z winy oferenta - Sunningwell Steel SA, co obliguje sędziego komisarza do ogłoszenia nowego przetargu/aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy" - poinformował w czwartek rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie, sędzia Dominik Bogacz.

Wykluczenie z nowego przetargu oferenta, który wcześniej nie zawarł umowy, wynika z art. 321 ust. 2 Prawa upadłościowego. Warunki kolejnego przetargu mają być znane w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

"Sędzia komisarz zobowiązał syndyka do niezwłocznego - w terminie nie dłuższym niż 14 dni - złożenia propozycji warunków przetargu/aukcji celem zatwierdzenia przez sędziego komisarza, a także złożenia stanowiska lub zmodyfikowanego wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę przedsiębiorstwa" - poinformował rzecznik sądu. Na czwartkowe postanowienie sądu nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

W poprzednim, lipcowym, przetargu, przed rozpoczęciem posiedzenia przetargowego, czyli po terminie, wpłynęła też oferta spółki Corween Investments wraz z wnioskami o rozpoznanie jej mimo upływu terminu oraz o określenie nowego terminu wpłaty wadium i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia przetargowego. Sąd oddalił wówczas te wnioski ze względu na brak podstawy prawnej. Syndyk przedsiębiorstwa otworzył obie oferty. Oferta Sunningwell Steel Polska opiewała na 220 mln zł i spełniała warunki, została złożona w terminie i zapłacono do niej wadium. Oferta Corween Investments opiewała na 222 mln zł, została złożona po terminie i nie zapłacono do niej wadium.

Spółka Corween Investments powołała się na regulamin przetargu, zgodnie z którym oferta, której wadium wpłynęło po terminie może (a zatem nie musi) zostać odrzucona, jednak w tym wypadku wadium do czasu przetargu nie wpłynęło. Spółka ta wnioskowała też o unieważnienie przetargu z ważnej przyczyny, którą w jej ocenie miało być złożenie oferty na wyższą kwotę. Syndyk nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku Corween Investments wobec tego, że oferta Sunningwell Steel Polska została złożona w terminie, spełniła wszystkie wymogi formalne i zostało wpłacone wadium.

W efekcie 28 lipca syndyk dokonał wyboru oferty Sunningwell Steel Polska SA w Warszawie, a sędzia komisarz ogłosił postanowienie o zatwierdzenie wyboru tego oferenta. W sierpniu wybór ten został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, nie doszło jednak do zwarcia umowy.

Postanowienie ws. upadłości likwidacyjnej ISD Huty Częstochowa z początku września stało się prawomocne w połowie listopada ub. roku. Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej w drugiej połowie września syndyk przedsiębiorstwa podpisał ze spółką Sunningwell International Polska umowę dzierżawy majątku ISD Huty Częstochowa – na okres 12 miesięcy, z prawem pierwokupu zakładu.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca 2019 r. 4 września częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z zastosowaniem pre-pack (na rzecz Sunningwell International Polska lub Corween Investments). Sąd wyjaśniał wówczas m.in., że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz Corween Investments, ponieważ – wbrew procedurze – nie jest ona jej wierzycielem; nie posiadała też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację.

Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej sąd wyjaśniał m.in., że to rozwiązanie umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy. Biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, 9 września sąd wysłuchał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku huty - oferty przedstawiły Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska - a następnie wyraził zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa, powierzając wybór dzierżawcy syndykowi. 19 września ub. roku syndyk podpisał z Sunningwell International Polska umowę dzierżawy przedsiębiorstwa – na okres 12 miesięcy, z prawem pierwokupu zakładu.(PAP)

