Będzie trudniej o kredyt? Banki zapowiadają na III kw. zaostrzenie kryteriów

Toksyczne hipoteki? "Kredyty mieszkaniowe mogłyby stać się dobrem luksusowym" Najpierw do sądów poszli frankowcy, teraz walkę zaczynają posiadacze kredytów złotowych. Żądają usunięcia z umów wskaźnika WIBOR. To de facto żądanie, by nie trzeba było ponosić kosztów kredytu - pisze Anna Cieślak Wróblewska z "Rzeczpospolitej".