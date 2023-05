Będzie podwyżka 500+. Kaczyński zdradził ile wyniesie. A to nie koniec

Spekulacje trwały od miesięcy, prezes PiS podjął w końcu decyzję. Od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus zostanie podniesione do 800 zł" - zapowiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

"Chodzi mi o sferę socjalną. Generalnie powiedziałem: kontynuujemy. Ale kontynuujemy i rozwijamy. Otóż po pierwsze. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa jak sądzę pamiętana, ale suma będzie już inna: 800+" - powiedział Kaczyński w trakcie konwencji PiS.

"Druga sprawa to bezpłatne leki od 65 roku życia. W bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to już będzie początek tej sytuacji. Ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia" - dodał.

Prezes PiS zapowiedział także zniesienie opłat za korzystanie z autostrad - zarządzanych przez państwo i firmy prywatne. W mediach społecznościowych PiS podano, że zniesienie opłat ma dotyczyć samochodów osobowych.

"Dla bardzo wielu ludzi, dla właścicieli samochodów, szczególnie tych, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu - jeżeli chodzi o opłaty państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy" - powiedział Kaczyński.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Jeżeli chodzi o sytuację, gdzie autostrady są prywatne albo przynajmniej są w dzierżawie (...) to tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji programowej PiS.

Nowy zastrzyk finansowy w nowym roku nie podniesie inflacji "Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę" - powiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej/ "Wybory wygrywa się trudną, ciężką pracą. My nie pójdziemy drogą naszych przeciwników, ale z naszym przekazem musimy dotrzeć do milionów Polaków. Istnieje w naszym kraju rzeczywistość urojona, powiem wprost, TVN-owska. Musimy z tej rzeczywistości wielu Polaków wyrwać, wtedy nasze zwycięstwo będzie na prawdę zdecydowane i pójdziemy do przodu" - zaznaczył prezes. Zapowiedział, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". "Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje" - dodał. Autorka: Delfina Al Shehabi del/ dki/

(PAP Biznes)

pat/ tus/