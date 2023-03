Warner Bros. wraca do Śródziemia. Powstaną nowe tolkienowskie filmy. Tylko o czym?

Stało się. Wytwórnie zdają się gonić za swoim własnym ogonem i w desperacji sięgać po sprawdzone chwyty. Tym razem Warner Bros. Discovery i New Line mają zamiar zabrać widzów z powrotem do Śródziemia. Szykują widowiska, a widzowie mają tylko nieśmiałe pytanie: czy elfy będą jak u Jacksona, czy jak u Amazona?

Gdy Disney+ ogłaszał kontynuacje hitów "Krainy lodu" i "Toy Story" (choć ich zakończenia raczej nie świadczyły o chęci dalszego podjęcia tematu), wydawało się, że nic już nie może zaskoczyć kinomanów. Niespodziankę sprawił Warner Bros. Discovery, który na spotkaniu z akcjonariuszami odpalił "atomówkę". Będzie nowy "Władca pierścieni".

Jest to możliwe po podpisaniu kontraktu z firmą Embracer latem 2022 roku. Dzięki temu koncern przejął prawa do marki "Władca pierścieni" i "Hobbit" i to nie tylko filmów, ale także gier, zabawek czy parków rozrywki. Co więcej, dorzucono także prawa do części dzieł wydanych już po śmierci J.R.R. Tolkiena przez jego syna Christophera, a więc np. "Niedokończonych opowieści" czy "Dzieci Hurina".

W oficjalnym oświadczeniu Warner Bros. Discovery napisano:

"New Line 20 lat temu zdecydowało się na akt wiary, by przenieść na duży ekran fantastyczną historię, bohaterów i świat "Władcy Pierścieni". Powstała przełomowa seria filmów, które kilka pokoleń fanów przyjęło z otwartymi ramionami. [...] Jednak olbrzymi świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena pozostaje niezbadany przez kino. Możliwość ponownego zaproszenia fanów do Śródziemia to zaszczyt".

Stało się to w momencie, kiedy Warner musiał się przyznać do straty w czwartym kwartale w wysokości 2,1 mld dolarów. Najwyraźniej studio chce stworzyć ze Śródziemia franczyzę podobną do tej z "Gwiezdnymi Wojnami".

Peter Jackson ponownie za sterami?

Jak donosi Hollywood Reporter, oprócz znanej marki Tolkiena Warner chce zatrudnić do tego projektu wielką trójcę zdobywców 17 oskarów, a więc Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippę Boyens. Trylogie okazały się kurą znoszącą złote jajka. Same trzy części "Władca pierścieni" zarobiły 3 mld dolarów.

Nie będzie to łatwe - podobne zabiegi stosował z Amazon Prime. Mieli m.in. konsultować scenariusz dla Bezosa, którego finalnie nie otrzymali od Amazona, dlatego też zapewne odcinają się dość mocno od serialowej produkcji.

Jackson ze swoimi współpracownikami wydał oświadczenie, cytowane przez "Variety", że Warner Bros. i Embracer "informowali nas na każym swoim kroku odnoszącym się do Śródziemia. Z niecierpliwością czekamy na szczegóły ich wizji".

O czym mogłyby być nowe filmy ze Śródziemia?

Raczej można odetchnąć, gdyż za rogiem nie czeka remake "Władcy pierścieni" czy "Hobbita" Petera Jacksona. W końcu jak zaznacza samo studio: "świat Śródziemia jest olbrzymi". Do części historii z Pierwszej i Drugiej Ery z "Silmarillionu" prawa nie zostały jeszcze sprzedane, a poprzedne umowy ich nie obejmują.

Warto też od razu skreślić Drugą Erę, do której prawa za astronomiczną kwotę kupił już Amazon. I zrobił z niej to, co zrobił, a co opisaliśmy m.in. w artykule "Smoki rozłożyły na łopatki pierścienie, czyli krajobraz po bitwie HBO z Amazonem Prime". W kinach nie pojawi się więc ani historia powstania pierścieni, ani upadku Numenoru, ani pierwszego upadku Saurona.

Pozostają więc poszatkowane treści. Z bardziej spektakularnych i dobrze zapowiadających się może być m.in. upadek Khazar-dum (podziemnego miasta krasnoludów, w którym Drużyna Pierścienia natrafia nie tylko na hordy goblinów, ale i balroga, którzy obudził się w Trzeciej Erze - uff dla Warner, "oh no" dla Amazona), Biała Rada i Nekromanta (wątek został tylko poruszony w "Hobbicie". Ta wersja Saurona także napsuła krwi w Śródziemiu, odzyskując kilka pierścieni, walcząc z Gondorem i tropiąc następców Isildura), przygody Gimliego i Legolasa po zniszczeniu pierścienia, co można byłoby połączyć z podniesieniem się Śródziemia po kolejnym konflikcie i rządami Aragorna.

