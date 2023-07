Będzie nowa fabryka banknotów PWPW. Kamiński o szczegółach

CKE Ósmoklasiści zdali egzamin na "3+". Matematyka znów trudniejsza niż j.polski Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc. – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.