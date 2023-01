Będzie można pić alkohol na bulwarach. NSA przyznał w rację prezydentowi Warszawy

"Samorządowiec będzie wdzięczny". Wiceszef MSWiA o założeniach ustawy o ochronie ludności

Który z wójtów zgodzi się na to, by wysadzić wał i by woda zalała jego gminę – po to, by nie zalało dużego miasta? Ktoś musi za nich taką arcytrudną decyzję podjąć. A więc w pewnym sensie też zdejmujemy z nich odpowiedzialność – mówi "DGP" wiceszef MSWiA Maciej Wąsik o projekcie ustawy o ochronie ludności.