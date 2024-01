Będzie łatwiej o gotówkę w ferie. Euronet wystawi więcej maszyn

Największy operator bankomatów w Polsce wystawi na ferie więcej urządzeń sezonowych. Maszyny pojawią się w popularnych kurortach turystycznych, takich jak: Zakopane, Karpacz, Białka Tatrzańska czy Szczyrk. Redakcja Bankier.pl przypomina, by dokładnie sprawdzać menu w bankomatach.

fot. Euronet / / bankier.pl

Firma Euronet poinformowała, że na ferie zimowe udostępni klientom sezonowe bankomaty oraz wpłatomaty. Urządzenia zostaną ulokowane w najpopularniejszych lokalizacjach wybieranych przez Polaków na zimowy wypoczynek. Tym razem to 31 dodatkowych urządzeń, które pojawią się w województwach dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim oraz śląskim. Najwięcej dodatkowych urządzeń zostanie zamontowanych w najchętniej odwiedzanych zimowych kurortach, takich jak: Zakopane, Karpacz, Białka Tatrzańska czy Szczyrk.

Nadal chętnie korzystamy z gotówki

– Według naszych obserwacji, gotówka wciąż cieszy się dużym uznaniem jako sposób płatności podczas zimowych wyjazdów. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, jak co roku, umożliwiamy im dostęp do dodatkowych urządzeń w najpopularniejszych miejscach. Bazując na doświadczeniach poprzednich lat, jesteśmy przekonani, że wybrane przez nas lokalizacje znacznie ułatwią przeprowadzanie transakcji. Gotówka jest wszechstronnym środkiem płatniczym, co pozwoli na wygodne dokonywanie zakupów w dowolnym miejscu – komentuje Małgorzata Żołyńska-Kraft, ATM Network Development Director w Euronet Polska.

W maszynach sezonowych dostępne są te same funkcje, co w bankomatach i wpłato-bankomatach całorocznych. Wszystkie urządzenia po instalacji będą uwzględnione w wyszukiwarce usług Euronet.

Euronet przypomina też, że w województwach dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz śląskim, klienci Euronet Polska mają do dyspozycji – oprócz maszyn sezonowych – aż 382 bankomaty całoroczne.

Euronet pod lupą UOKiK

My z kolei przypominamy, by podczas wypłat gotówki z bankomatów Euronet uważnie czytać menu nawigacyjne. Firma wprowadziła bowiem zmiany, które mogą narazić użytkowników na dodatkowe koszty, o czym pisaliśmy szerzej TUTAJ. Chodzi o to, że obecnie bezpłatna wypłata gotówki kryje się pod przyciskiem „Inna usługa”. Wybierając drugi z dostępnych w podstawowym menu przycisków („Wypłata PLN i saldo”) narażamy się na dodatkową opłatę. UOKiK już wziął pod lupę praktyki największego operatora bankomatów w kraju.