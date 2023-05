Będzie dymisja ministra Błaszczaka? Tusk: PiS to najbardziej zakłamana partia

Rosyjska rakieta zdolna przenosić ładunki jądrowe spadła w grudniu zeszłego roku pod Bydgoszczą. Dopiero w maju znaleziono jej części - przez przypadek. MON się tłumaczy, opozycja wzywa do dymisji szefa. Tak byłoby w cywilizowanym kraju - argumentuje szef PO Donald Tusk.

fot. Wojciech Król/ Jacek Szydłowski / / MON/ FORUM

Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Zielonej Górze w ramach akcji #Tu jest przyszłość lider Platformy Obywatelskiej przypomniał, że w sobotę i w niedzielę jest zaplanowana konwencja PiS, podczas której jak powiedział "będą wymyślać kolejne kłamstwa".

Tymczasem, dodał, rosyjska rakieta spadła na terytorium Polski, a do dziś nie wiadomo dokładnie, co się stało. Tusk zapytał, czy podczas konwencji znajdzie się "choć jeden sprawiedliwy i odważny", który zada pytania dotyczące tej sprawy, czyli np. kiedy wicepremier i minister obrony dowiedział się o rakiecie i kto zdecydował, żeby zaprzestać jej poszukiwań.

"Jeśli mamy uwierzyć w choć jedno słowa tej najbardziej zakłamanej partii, jaką jest PiS, to pierwszą decyzją, która powinna w niedzielę zapaść, jest dymisja ministra Błaszczaka" - powiedział Tusk.

Jego zdaniem, szef MON jest pozbawiony "elementarnego honoru", skoro w tej sprawie "chowa się za polskimi generałami". "Macie stać murem za polskim mundurem, a nie chować się za polski mundur" - mówił lider PO.

"Nie odpuścimy tego, cała Polska musi jutro usłyszeć w najdrobniejszych szczegółach wyjaśnienie tej sprawy" - powiedział Tusk. Konsekwencje zaś powinny spaść na tych, którzy są realnie odpowiedzialni z tę sprawę - dodał.

W czwartek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do sprawy obiektu, który spadł 16 grudnia ub. roku w Zamościu niedaleko Bydgoszczy, został znaleziony w kwietniu oraz do kontroli w tej sprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych powiedział, że procedury i mechanizmy reagowania ws. tego obiektu zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie poinformował go, ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Szef PO podkreślał też, że tegoroczne wybory zadecydują o przyszłości Polski na nadchodzące dziesięciolecia i dopingował parlamentarzystów swojej frakcji do pełnej mobilizacji w walce o zwycięstwo.

Tusk mówił, że „tego państwa nie ma kiedy są zagrożone nasze dzieci, kiedy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, kiedy ruska rakieta wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, czy kiedy przemoc powoduje największe tragedie, w tym śmierć naszych dzieci - wtedy tego państwa nie ma".

"Dlatego, chciałbym tutaj jeszcze raz to też podkreślić, żebyście każdego dnia, każdej godziny, kiedy rozmawiacie z Polkami i Polakami uświadamiali wszystkim, jak wysoką stawką są najbliższe wybory, że tak naprawdę to nie są typowe wybory o to, kto będzie rządził, to są wybory, które rozstrzygną o przyszłości Polski, to są wybory, których waga jest naprawdę porównywalna z rokiem 1989” – powiedział Tusk zwracając się do parlamentarzystów swej partii.

Szef PO przywołał też wypowiedź ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w której - jak stwierdził - szef MEiN powiedział, że "komuna uratowała nas przed zgnilizną Zachodu". "Minister edukacji uważa, że dobrze było, że była w Polsce komuna bo nas uratowała przed zgnilizną Zachodu. Niestety często powtarzam tę frazę, że coś wygląda na kabaret, a jest tak naprawdę tragedią" - powiedział Tusk.

Stwierdził, że "problem polega na tym, że ta wielka konfrontacja, której najdramatyczniejsza ilustracją jest napaść Rosji na Ukrainę, ta woja która przeraża tak bardzo cały świat, my mamy szczególne powody obawiać się rozwoju zdarzeń, to jest wojna przecież dokładnie o to". "Minister Czarnek powiedział słowo w słowo, litera w literę tezę Putina, Putin rozpoczął tę wojnę w imię tej idei +obrony przed zgnilizną Zachodu+" - powiedział Tusk.

Jak podała w czwartek "Rzeczpospolita" podczas Kongresu Ruchu Europa Christi 2023 – „Kościół – Edukacja – Wychowanie”, minister edukacji powiedział m.in. że "dziś w Polsce jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej, dziś w Polsce przytłaczająca większość rodziców zachowuje się prawidłowo" i że "szczęściem w nieszczęściu, że u nas była komuna i nie było czasu zajmować się tym, czym zajmował się Zachód do 1968 roku; u nas nie było czasu na rewolucje obyczajową i kulturalną, bo u nas był czas na walkę z komuną; paradoksalnie okres komuny powstrzymał wejście u nas tych wszystkich paradoksalnych zjawisk cywilizacyjnych, które na Zachodzie są od lat".

Tusk powiedział, że „tak długo jak będą rządzili ludzie typu Błaszczak czy Czarnek, tak długo 4 czerwca trzeba będzie głośno krzyczeć i przypominać, że w Polsce ciągle mamy do czynienia z konfrontacją między światem wolnym, światem wolnych ludzi, między bezpieczeństwem naszych dzieci a skorumpowaną, nieudolną, groźną w każdym wymiarze władzą, która opowiada się za wartościami dokładnie przeciwstawnym do tych, o które walczyliśmy także 4 czerwca 1989 r”. Nawiązał tu do organizowanego 4 czerwca przez KO marszu.

Lider Platformy mówił także o funduszach europejskich w kontekście wydatków samorządów na ochronę zdrowia i transport publiczny. Ocenił, że wiele z tych potrzeb zostałoby załatwionych od ręki dzięki uruchomieniu tychże funduszy.

„To zobowiązanie powtarzam nieustannie na każdym spotkaniu w całej Polsce: zobowiązanie uruchomienia natychmiastowego tych gigantycznych środków europejskich z różnych funduszy, z tych kilku pól, które Polsce się należą i jestem absolutnie przekonany, że jeśli wyborcy i Opatrzność da nam zwycięstwo jesienią, to jedne z pierwszych decyzji będą dotyczyły środków finansowych, wielkich środków finansowych na komunikację, transport” – mówił szef PO.

Nawiązał też do spotkania przed posiedzeniem klubu, podczas którego na terenie przystani turystycznej nad Odrą w podzielonogórskich Cigacicach wraz z marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Polak i burmistrzem Krosna Odrzańskiego Markiem Cebulą rozmawiał z kilkoma przedsiębiorcami prowadzącymi biznes nad rzeką, aktywistami i przedstawicielem Polskiego Związku Wędkarskiego.

Rozmowa dotyczyła ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej i jej konsekwencji dla lokalnego biznesu. Przedsiębiorcy apelowali o podjęcie działań, by znowu nie doszło do podobnej sytuacji.

Mówiąc o tym spotkaniu, Tusk stwierdził, że w sprawie ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze "bilans tych wielu miesięcy jest dramatycznie zły". "Bilans kompletnego nieróbstwa tej władzy w kwestii Odry jest dramatyczny" - powiedział. Dodał, że są sygnały, że ta katastrofa może się powtórzyć i wtedy ci, którzy żyją z Odry znajdą się w tragicznej sytuacji.

Tusk powiedział, że cały czas jest też konflikt między władzą, a Polskim Związkiem Wędkarskim, którego przedstawiciele jako pierwsi wykryli ubiegłoroczną katastrofę na Odrze, a do dziś są przez władze traktowani nie jako partner, ale jako wróg. Dodał, że nawet liderzy samorządowi województwa "nie są w stanie wyciągnąć" podstawowej informacji od minister klimatu i środowiska Anny Moskwy.

"Były nadzieje, że ta katastrofa wstrząśnie sumieniami władzy, ale oni nie zrobili kompletnie nic" - powiedział szef PO. "W krytycznych sytuacjach mamy do czynienia z identyczną postawą - tajemnica, chęć ukrycia prawdy, ucieczka od odpowiedzialności" - dodał Tusk.

Na posiedzeniu klubu KO głos zabrali także lubuscy parlamentarzyści, którzy krytykowali obecny rząd i apelowali do wyborców o głosowanie na ich ugrupowanie.

autorzy: Marcin Rynkiewicz, Piotr Śmiłowicz

