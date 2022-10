Będzie "Plan Marshalla" dla Ukrainy? Potrzeba minimum 750 mld dolarów

fot. VYACHESLAV MADIYEVSKYY / / Reuters

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) prowadzą kampanię na rzecz opracowania "Planu Marshalla" na rzecz odbudowy Ukrainy. Projekt ten ma być dyskutowany podczas poniedziałkowej konferencji w Berlinie - poinformował "Tagesschau".

"To zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się teraz" – podkreślili von der Leyen i Scholz przed rozpoczęciem niemiecko-ukraińskiego forum gospodarczego. W spotkaniu w Berlinie wezmą udział czołowi politycy obu krajów, m.in. premier Ukrainy Denys Szmyhal, a głównym tematem będzie odbudowa Ukrainy zaatakowanej przez Rosję.

We wtorek warunki ramowe odbudowy Ukrainy mają być omawiane z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Jak przypomniał "Tagesschau", w latach 1948-1952 Stany Zjednoczone sfinansowały odbudowę Niemiec i innych krajów europejskich miliardami dolarów w ramach Planu Marshalla. "Teraz to Europa odgrywa szczególną rolę we wspieraniu Ukrainy, która kandyduje do członkostwa w UE. Droga do odbudowy jest zatem również drogą Ukrainy do Unii Europejskiej" – powiedzieli Scholz i von der Leyen. Jak podkreślili, wspieranie Kijowa leży w interesie UE.

"Ukraina broni również międzynarodowego porządku i zasad, podstaw naszego pokojowego współistnienia i dobrobytu na całym świecie. Jeśli więc wspieramy Ukrainę, budujemy przyszłość dla nas i naszej wspólnej Europy" – powiedział kanclerz, podkreślając, że "odbudowa Ukrainy jest zadaniem społeczności międzynarodowej".

Premier Ukrainy: aby odbudować kraj po wojnie, potrzebne będzie co najmniej 750 mld dolarów W celu odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją potrzebne będzie co najmniej 750 mld dolarów - powiedział w poniedziałek podczas niemiecko-ukraińskiego forum biznesowego w Berlinie premier Ukrainy Denys Szmyhal. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) poinformował w poniedziałek, że przeznaczy do trzech miliardów euro w latach 2022 i 2023, aby pomóc wesprzeć ukraińską gospodarkę i dotknięte wojną przedsiębiorstwa. Bank Światowy poinformował na początku października, że z powodu rosyjskiej inwazji gospodarka Ukrainy skurczy się w 2022 roku o 35 proc. Ocenił, że odbudowa kraju po wojnie będzie kosztowała co najmniej 349 mld dolarów. jbw/ szm/

Marzena Szulc (PAP)

mszu/ szm/