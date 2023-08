Będą zmiany w rozporządzeniu taryfowym dla ciepła? Trwają konsultacje

Zniesienie norm jakości węgla będzie przedłużone. Resort tłumaczy, że to przez wojnę Ministerstwo klimatu i środowiska proponuje przedłużyć zniesienie norm jakościowych sprzedawanych do gospodarstw domowych paliw stałych do końca 2023 r. - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Powodem jest nadzwyczajna sytuacja w związku z wojną na Ukrainie - podkreślono.