Będą zmiany w emeryturach górniczych. Sejm zdecydował

Wypadek w kopalni Bogdanka. Są ofiary

Do śmiertelnego wypadku w kopalni doszło podczas udrażniania zbiornika retencyjnego, z którego niekontrolowanie wydostało się ok. 400 ton urobku – przekazały władze Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., odnosząc się do środowego wypadku, w którym zginął 35-letni górnik.