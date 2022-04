Będą renty specjalne dla rodzin górników poszkodowanych w kopalni Pniówek

fot. Michał Dubiel / / FORUM

Poleciłem przygotowanie odpowiednich rent specjalnych dla wszystkich osób z rodzin górników poszkodowanych w katastrofie w kopalni Pniówek – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Dodał też, że liczy na sukces akcji ratowniczej, która trwa w kopalni Zofiówka.

„W przypadku katastrofy, która zdarzyła się dzisiejszej nocy, to ciągle mam nadzieję, że ofiar tam nie będzie i że 12 zastępów ratowniczych, które tam pracują, wydobędzie górników żywych” – stwierdził premier.

W środę w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu, po którym w kolejnych dniach doszło do jeszcze kilku wybuchów wtórnych. Wskutek katastrofy poniosło śmierć 5 osób, a kilkunastu pracowników kopalni jest lżej rannych. Ratownicy próbują się dostać do strefy wybuchu, aby dotrzeć do zaginionych pracowników kopalni.

Z kolei w sobotę o godz. 3.40 nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka w woj. śląskim (kopalnia również należy do JSW). Poszukiwanych jest 10 pracowników.

autor: Marek Siudaj